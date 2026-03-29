Menczer Tamás kitálalt: ezért kerülhet veszélybe a rezsicsökkentés

„12 322 darab Shell-részvénye van Bujdosó Andreának. A vagyonnyilatkozatában olvastam, soha nem fogom elfelejteni.És ha tegnap látták a hírekben Kapitány Istvánt, aki elmondta, hogy nem kell rezsicsökkentés, nem kell védett ár, és nem kellenek különadók a bankokra, meg a multikra, meg az energiacégekre. Bujdosó Andrea pontosan ugyanilyen. És tudják, hogy miért akarja a Kapitány és Bujdosó eltörölni a rezsicsökkentést meg a védett benzinárat? És le akarnak minket választani az orosz olcsó energiáról.

Azért, mert ha az oroszoktól nem veszünk olcsón olajat meg gázt, akkor tudunk majd drágán venni a Shelltől például, ahonnan ők jöttek, és nekik rengeteg Shell-részvényük van, a Kapitánynak is rengeteg van, a Bujdosónak is, és ha a Shelltől veszünk drágán energiát, amit ők akarnak, akkor az nekünk mindannyiunknak ezer forintos benzint és háromszoros rezsiárat jelentene, ők meg a Shell-részvényeikkel degeszre keresnék magukat.

Százmilliókat és milliárdokat keresnének a magyarok kárára, mi mindannyiunk kárára. Ezért nem szabad hagyni, hogy itt Budakörnyékén, a mi Pest 3-as körzetünkben egy olyan ember legyen a képviselő, Bujdosó Andrea, aki nem Önöket képviseli, nem Önökért akar dolgozni, hanem a saját pénztárcáját képviseli, meg a Shellt, meg Brüsszelt és Kijevet." – mondta a videójában a politikus.

Menczer Tamás videója:



