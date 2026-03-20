Menczer Tamás Szentendréről küldött üzenetet

Menczer Tamás a közösségi oldalán megosztott videóban arról beszélt, hogy Szentendrén jelentős számú résztvevő gyűlt össze, és folyamatosan érkeznek az emberek.
A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója videójában kijelentette: nemet mondanak a háborúra, valamint arra, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék.
Nemet mondunk Ukrajna uniós tagságára, és nemet mondunk arra is, hogy leválasszák Magyarországot az olcsó rossz földgázról és kőolajról, így nemet mondunk a rezsicsökkentés eltörlésére is
– fogalmazott a politikus.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!