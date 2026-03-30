Menczer Tamás szerint kétféle tiszás tüntető van

A Fidesz kommunikációs igazgatója ezúttal a Tisza Párt tüntetőiről fogalmazott meg kemény kritikát.
Menczer Tamás szerint kétfajta tiszás tüntető van. Az egyik típus az erőszakos nőverő, akiket Magyar Péter példája inspirálhatott. A másik típusként azokat említette, akik szerinte képtelenek összefüggően megszólalni. A Fidesz kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott, ezek a tüntetők nem tudnak értelmes mondatokat alkotni, inkább kiabálnak és ordibálnak.
De a helyzet az az, hogy jó, hogy van a Tisza, jó, hogy ott van ez a Tisza nevű párt. Tudják, miért? Mert mindig kell egy vesztes. Mindig kell egy vesztes. Szavazzanak ezek az ellentüntetők nyugodtan a Tiszára, az országot és a magyar érdeket meg majd megvédi Orbán Viktor
– fogalmazott a politikus.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!