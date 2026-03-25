Menczer Tamás figyelmeztet: a magyarok pénze Ukrajnába kerülhet

Ez itt Esztergom, itt is mi vagyunk többen! Az ukránok, összefogtak a Tiszával, és mindent bevetnek. Lehallgatják a külügyminisztert, az ukránok informatikusokat képeznek és adnak a Tiszának, az ukránok, Zelenszkij olajblokád alá helyez bennünket, tehát mindent bevetnek azért, hogy egy ukránbarát tiszás ügynökkormány vezesse Magyarországot. De nem fog sikerülni, a magyarok nemet mondanak a háborúra, és arra is nemet mondunk, hogy a pénzünket odaadjuk Ukrajnának. Mindenki tudja ma este itt Esztergomban is, hogy csak Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás