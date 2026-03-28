Magyar Péterék agresszorokat küldtek Győrbe, teljesen elvadult a Tisza-gárda – videók

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 783,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -168,9 Ft

Menczer Tamás

Menczer Tamás: Verekedés, ordibálás, szitkozódás, ez a Tisza

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében arról írt, hogy a Tisza Párt támogatóinak viselkedése sokat elárul a politikai közösségről.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer Tamás a közösségi oldalán arról írt, hogy szerinte kifejezetten hasznos, hogy Magyar Péter tiszásokat visz a miniszterelnök páratlan sikerű országjárására, mert így közelebbről is megismerhetők.

Menczer Tamás, Menczer Tamás a tüntetők viselkedéséről is beszélt
Menczer Tamás a tüntetők viselkedéséről is beszélt
A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint kétféle tiszás tüntetőt ismerhetünk meg Orbán Viktor országjárásán.  Az egyik a nőverő.  A másik meg az, aki véletlenül sem tud úgy összerakni egy mondatot, hogy legyen benne alany is és állítmány is, meg szóljon is valamiről. Ők csak artikulálatlanul ordibálnak.

Verekedés, ordibálás, szitkozódás, ez a Tisza. De szavazzanak csak a Tiszára. Azért jó, hogy vagytok, Peti, mert mindig kell egy vesztes. Az országot meg majd Orbán Viktor megvédi a jövőben is. De ne aggódjatok, tiszások, marad nektek is a fiatalok adómentessége, az édesanyák adómentessége, a családtámogatás, az Otthon Start és a 13. meg a 14. havi nyugdíj. És legfőképpen marad a béke és a biztonság

- zárta bejegyzését Menczer Tamás.

