Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Olajblokád

Rendkívüli esemény történt a magyar delegációval Kijevben

Fontos

Megölték Irán új vezetőjét? Sokkoló hírek érkeztek

merénylet

Merénylet Orbán Viktor ellen? Zelenszkij lehet a felbujtó?

39 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Merénylet készülhet Orbán Viktor ellen? Tényleg erre buzdít Zelenszkij? Az “Elemzős” Politikai Hobbistában Jeszenszky Zsolt és csapata ezen a héten is a legfontosabb, legaktuálisabb bel- és világpolitikai kérdéseket tekinti át fél órában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
merényletOrbán ViktorZelenszkij

Tényleg merénylet készülhet Orbán Viktor ellen? És tényleg erre buzdít Zelenszkij? Utóbbi miért kapott kitüntetést Brüsszelben? És mit tennének a magyar parlamenti képviselők, ha nyíltan színt kellene vallaniuk: a magyar emberek érdeke fontosabb nekik, vagy Ukrajnáé?

Az “Elemzős” Politikai Hobbistában Jeszenszky Zsolt és csapata ezen a héten is a legfontosabb, legaktuálisabb bel- és világpolitikai kérdéseket tekinti át fél órában. 

Kattintson a videóra.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!