Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megérkezett a legfrissebb kutatás – Magyar Péternek nem lesz mosolygós napja

Facebook

Megszűnik az egyik legnépszerűbb csevegőszolgáltatás – mutatjuk, hogy mentheti meg adatait!

25 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Változás jön a Meta egyik legismertebb üzenetküldő szolgáltatásánál, ami főleg az asztali használókat érintheti. A Messenger önálló webes felülete 2026 áprilisától megszűnik, és a csevegések ezután a Facebook üzenetkezelő felületén lesznek elérhetők.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Meta hivatalos tájékoztatása szerint 2026. április 15-től a Messenger már nem lesz használható a messenger.com oldalon, helyette a felhasználókat automatikusan a facebook.com/messages felületre irányítják át. Ez a legtöbb embernek valószínűleg nem okoz nagy változást, hiszen sokan eddig is a Facebookon belül használták a chatet, viszont azoknak már kellemetlenebb lehet a módosítás, akik különálló webes Messengert használtak.

Megszűnik a Messenger egyik fontos felülete, sokakat érinthet a változás
Fotó: Mariia Shalabaieva  / Unsplash

Ez okozhat gondot a Messenger-felhasználóknak

A változás főleg azoknak lehet problémás, akik számítógépen, böngészőből szerették külön megnyitni a Messengert. A Meta arról ír, hogy a webes üzenetküldés a jövőben a Facebook felületére költözik, így a külön messenger.com megszűnik.

Mi a teendő a Messenger megszűnése előtt?

Összeszedtük a lépéseket, mit kell tenni az alkalmazásban tárolt adatok megmentéséhez. Mutatunk egy funkciót, amellyel a beszélgetések biztonsági másolata megmarad, még az app automatikus törlése után is.

Először is ellenőrizd a Messenger-alkalmazást a Windows vagy Mac-es számítógépeden. Ha natív, vagyis nem webes felületen használod, akkor külön ikonként, önálló programként fut.

Adatok mentése – Messenger-lépések:

  1. Nyissa meg a Messenger alkalmazást.
  2. Lépjen a Beállításokba.
  3. Ezen belül az Adatvédelem menüpontra kattintson.
  4. Válassza a Végpontok közti titkosítású csevegések lehetőséget.
  5. Klikkeljen a Biztonságos tárhely menüpontra.
  6. Itt választhat biztonsági mentési módot, például PIN-kódos védelem vagy felhőalapú mentés között.
  7. Ha a PIN-kódos védelmet választotta, adja meg a saját, legalább 6 számjegyű PIN-kódját.

PIN-kód jelentősége: a beszélgetéseid titkosítva kerülnek mentésre, és csak ezzel a Messenger PIN-kóddal lehet majd visszaállítani őket új eszközön.

Mi marad a felhasználóknak?

A csevegések továbbra is elérhetők lesznek:

  • a Facebookon belül, böngészőből
  • mobilon a Messenger alkalmazásban

A Meta indoklást nem nagyon fűzött a döntéshez, csak a költözés tényét közölte. A lépés mögött egyszerűsítés, átszervezés vagy üzleti szempont is állhat. Ez utóbbi azonban egyelőre csak következtetés, nem hivatalos magyarázat.

Ez is érdekelheti:

Sokan nem tudnak róla: 6 Google Wallet-funkció, amit érdemes kipróbálni

Bankkártya, szállodai kulcs, személyigazolvány, autóindító – mind ott lapul a telefonon. A kérdés nem az, hogy megéri-e a kényelem: a kérdés az, hogy pontosan ki fér hozzá mindehhez a mobilunkon keresztül?

Óriási veszélyben vannak az adatai, ha így használja a böngészőjét!

Nem tudnak mit kezdeni a gonddal a fejlesztők. Jobb elkerülni ezeket a böngészős kiegészítőket.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!