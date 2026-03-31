Megszűnik az egyik legnépszerűbb csevegőszolgáltatás – mutatjuk, hogy mentheti meg adatait!

A Meta hivatalos tájékoztatása szerint 2026. április 15-től a Messenger már nem lesz használható a messenger.com oldalon, helyette a felhasználókat automatikusan a facebook.com/messages felületre irányítják át. Ez a legtöbb embernek valószínűleg nem okoz nagy változást, hiszen sokan eddig is a Facebookon belül használták a chatet, viszont azoknak már kellemetlenebb lehet a módosítás, akik különálló webes Messengert használtak.
Ez okozhat gondot a Messenger-felhasználóknak
A változás főleg azoknak lehet problémás, akik számítógépen, böngészőből szerették külön megnyitni a Messengert. A Meta arról ír, hogy a webes üzenetküldés a jövőben a Facebook felületére költözik, így a külön messenger.com megszűnik.
Mi a teendő a Messenger megszűnése előtt?
Összeszedtük a lépéseket, mit kell tenni az alkalmazásban tárolt adatok megmentéséhez. Mutatunk egy funkciót, amellyel a beszélgetések biztonsági másolata megmarad, még az app automatikus törlése után is.
Először is ellenőrizd a Messenger-alkalmazást a Windows vagy Mac-es számítógépeden. Ha natív, vagyis nem webes felületen használod, akkor külön ikonként, önálló programként fut.
Adatok mentése – Messenger-lépések:
- Nyissa meg a Messenger alkalmazást.
- Lépjen a Beállításokba.
- Ezen belül az Adatvédelem menüpontra kattintson.
- Válassza a Végpontok közti titkosítású csevegések lehetőséget.
- Klikkeljen a Biztonságos tárhely menüpontra.
- Itt választhat biztonsági mentési módot, például PIN-kódos védelem vagy felhőalapú mentés között.
- Ha a PIN-kódos védelmet választotta, adja meg a saját, legalább 6 számjegyű PIN-kódját.
PIN-kód jelentősége: a beszélgetéseid titkosítva kerülnek mentésre, és csak ezzel a Messenger PIN-kóddal lehet majd visszaállítani őket új eszközön.
Mi marad a felhasználóknak?
A csevegések továbbra is elérhetők lesznek:
- a Facebookon belül, böngészőből
- mobilon a Messenger alkalmazásban
A Meta indoklást nem nagyon fűzött a döntéshez, csak a költözés tényét közölte. A lépés mögött egyszerűsítés, átszervezés vagy üzleti szempont is állhat. Ez utóbbi azonban egyelőre csak következtetés, nem hivatalos magyarázat.
