Mesterséges intelligencia trükkjei leleplezve – így buknak le az AI-képek

A Budapesti Corvinus Egyetem kutatója, Miskolczi Márk arra kereste a választ, milyen mechanizmusok miatt hisznek a közösségi média felhasználói olyan képeknek is, amelyeket valójában mesterséges intelligencia készített. A tanulmány a Computers in Human Behavior márciusi számában jelent meg.

A mesterséges intelligencia által generált képeket gyakran lebuktatják az apró vizuális hibák – például furcsa ujjak, torz szövegek vagy természetellenes textúra Fotó:Illusztráció/Unplash

Mesterséges intelligencia: így vernek át az AI-képek a közösségi médiában

Az eredmények szerint az AI-generált képek különösen akkor hatékonyak, amikor érzelmekre építenek, és egyszerre aktiválnak több kognitív torzítást, például a megerősítési torzítást, a lehorgonyzást, az ismerősségi hatást vagy a csoportgondolkodást. Ez erősebb és nehezebben kivédhető meggyőző hatást kelt, mint a szimpla félretájékoztatás. A felhasználók ugyanis gyakran mentális egyszerűsítésekre, úgynevezett kognitív heurisztikákra támaszkodnak, amikor gyorsan értelmeznek egy online képet. Ez a gyakorlat azonban növeli a manipuláció kockázatát, az érzelmi hatás pedig sok esetben felülírja a megtévesztett felhasználók kritikai gondolkodását, elaltatja éberségüket.

A kutató először 146 olyan képet azonosított, amelyek nagy valószínűséggel mesterséges intelligenciával készültek, és a kapcsolódó, több mint kilencezer Facebook-kommentet elemezte. A képeket speciális, intő vizuális jelek figyelembevételével szűrte ki – például szokatlan számú ujj, olvashatatlan szövegek, lebegő tárgyak vagy irreálisan sima textúrák alapján –, majd egy online AI-detektorral is ellenőrizte

Így ismerd fel az AI-képeket

A képek AI-eredetére ez a nyolc vizuális kritérium utal, amely gépi algoritmus segítsége nélkül is ellenőrizhető:

1. anatómiai pontatlanságok: pl. szokatlan számú ujjak vagy fogak, természetellenes szögben álló végtagok;

2. aszimmetria és furcsaságok az arcon: pl. eltérő méretű vagy alakú szemek; a pupillák különböző irányba néznek; torz vagy hiányzó fül, természetellenes hajvonalak.

3. problémák a tárgyaknál és a környezetben: a tárgyat nem rendeltetésszerűen tartják; lebegő tárgyak; hiányzó vagy lehetetlen tükröződések, átfedések.