Miért leszünk tavasszal szerelmesebbek?

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 632,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: +37,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 688,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: +73,4 Ft

természet

55 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ahogy megérkezik a tavasz, mintha az egész világ egyszerre ébredezne: Egyre hosszabbak a nappalok, több a fény, nyílnak a virágok, zümmögnek a rovarok, a parkok és utcák megtelnek emberekkel. A tél visszahúzódó, zártabb időszaka után sokan hirtelen azt veszik észre, hogy szívesebben mozdulnak ki, többet sétálnak, leülnek egy teraszra, vagy egyszerűen csak jólesik kint lenni a napfényben. Gyakran az is feltűnik, hogy könnyebb beszélgetésbe elegyedni másokkal, és mintha a hangulatunk is könnyebbé, reménytelibbé válna. Sokan számolnak be arról, hogy ebben az időszakban energikusabbnak érzik magukat, több kedvük van találkozni másokkal, és nyitottabbnak érzik magukat az új kapcsolatokra. Nem véletlen, hogy a tavasz a kultúránkban régóta a szerelem és az újrakezdés évszaka. A természet körülöttünk kinyílik, és sokszor mi is úgy érezzük, mintha bennünk is történne valami hasonló.
természetkapcsolattavasz

A tavasz hangulatjavító hatása nem pusztán romantikus kép. A hosszabb nappalok és a növekvő fényerő közvetlenül hat az idegrendszer működésére. A fény mennyisége befolyásolja az agy szerotoninrendszerét, amely fontos szerepet játszik a hangulat, az energiaszint és a motiváció szabályozásában. Amikor a nappalok hosszabbodnak, a szerotoninaktivitás is élénkülhet, ami sokaknál fokozott jókedvvel, nagyobb aktivitással és társas nyitottsággal jár. A télre jellemző alacsonyabb energiaszint és visszahúzódás ilyenkor lassan oldódik.
Ezzel párhuzamosan a mindennapi életünk is megváltozik: Tavasszal egyszerűen többet vagyunk emberek között. Sétálunk a parkban, kávézók teraszán ülünk, rendezvényekre megyünk, vagy csak hosszabban időzünk az utcán. A társas helyzetek számának növekedése önmagában is növeli annak az esélyét, hogy új emberekkel találkozunk. A szociálpszichológiában jól ismert jelenség, hogy az ismételt találkozások és a fizikai közelség erősítik a vonzalom kialakulásának esélyét.

A természet látványos változása szintén hatással van az érzelmi állapotunkra. A zöld környezet, a virágzó növények és a napfény csökkentik a stresszt, és aktiválják azokat az idegrendszeri folyamatokat, amelyek a pozitív érzelmekkel állnak kapcsolatban. A környezetpszichológia ezt azzal magyarázza, hogy az élő, változó természeti környezet az idegrendszer számára biztonságos, erőforrásokban gazdag környezetet jelez. Amikor a környezetünk élettel telik meg, mi magunk is könnyebben érezzük magunkat energikusnak és nyitottnak.

Ehhez társul az is, hogy a tavasz a gondolkodásunkban erősen kapcsolódik a megújuláshoz. Amikor a természet körülöttünk bimbózni kezd, sokan saját életükben is erősebben érzik a változás lehetőségét. Ilyenkor könnyebb elhinni, hogy valami új kezdődhet – egy új szokás, egy új élmény, vagy akár egy új kapcsolat.

A romantikus érzések kialakulásában az agy jutalmazó rendszere is szerepet játszik. Az új ismeretségek, a kölcsönös figyelem és a vonzalom élménye dopaminfelszabadulással jár, ami fokozza az érdeklődést és a motivációt a másik ember felé. Ha mindehhez társul egy jobb hangulatú, energikusabb alapállapot, akkor az emberek nagyobb valószínűséggel mernek kezdeményezni, beszélgetést indítani, vagy nyitni egy új kapcsolat felé.

A tavaszi „szerelmes hangulat” így több tényező találkozásából jön létre. A hosszabb nappalok hatnak a biológiai ritmusainkra, a javuló hangulat növeli a társas nyitottságot, a gyakoribb találkozások pedig valódi lehetőséget teremtenek új kapcsolatok kialakulására. A természet kinyílása sokszor bennünk is elindít egy hasonló folyamatot: egy kicsit könnyebb kapcsolódni, egy kicsit könnyebb reménykedni, és talán egy kicsit könnyebb szerelembe esni is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!