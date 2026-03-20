Mindig Péntek: Az év legfontosabb európai választása lesz a magyar

Ukrán olajblokád Magyarországgal szemben, eszkalálódó közel-keleti válság, európai energiakrízis, patthelyzet az EU-csúcson – ilyen körülmények között készül sorsdöntő választásra a magyar nemzet április 12-én. Miközben egyes vádak szerint Oroszország beavatkozásra készül a magyar választásokba, eddig bizonyíthatóan csak a brüsszeli hatalmi központ, a globalista hálózatok és Ukrajna léptek fel a magyar ellenzék oldalán. Ennek a törekvésnek az élén az Európai Néppárt áll, amely minden rendelkezésére álló eszközt bevet annak érdekében, hogy Magyarország élén egy Magyar Péter vezette bábkormány alakuljon. Hazánk számára beláthatatlan következményekkel járna, ha egy olyan kormány kerülne hatalomra, amely Magyarországra is kiterjesztené azt a beszűkült, önsorsrontó és önpusztító brüsszeli irányvonalat, amely továbbra is utóvédharcokat vív a liberális demokrácia nevében. Ez az ideológiai zsákutca már így is a szakadék szélére sodorta az Európai Uniót – és ebből mindeddig Magyarország csak Orbán Viktor politikájának köszönhetően volt képes kimaradni.

Jogosan merül fel a kérdés: április 12-én valóban nem csupán víziók, hanem sorsok között is választunk? Hogyan kapcsolódnak össze Németország belpolitikai feszültségei a magyar választással? És milyen érdek- és kapcsolati háló rajzolódik ki az Európai Néppárt, Ukrajna és a Tisza Párt között? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre keresi a választ Petri Bernadett és Biró András a Mindig péntek podcast legújabb adásában.