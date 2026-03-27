Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

mindig péntek

MINDIG PÉNTEK: Biztos ez volt a terv Iránnal?

32 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A XXI. Század Intézet Mindig péntek című podcast-sorozata legújabb adásának címe: Biztos ez volt a terv Iránnal? Az intézet igazgatója, Békés Márton az egy hónapja tartó iráni válság középtávú következményeit szűri le.
Link másolása
Vágólapra másolva!
mindig péntekIránháború

Egy hónapja tart az iráni háború, amely pár nap alatt kiszélesedett s nem telt bele egy hét sem, hogy súlyos nemzetközi hatásai legyenek. Egyelőre patthelyzetről beszélhetünk, ami nem a támadó feleknek használ. Nagyon úgy néz ki, hogy Donald Trump több szempontból is elszámította magát az Irán elleni agresszióval, amelynek regionális és globális következményei egyre nyugtalanítóbbak, de nincsenek hatás nélkül magára az Egyesült Államokra, sőt a globális Délre sem. A világrendszerváltás folytatódik, méghozzá gyorsuló ütemben.

A mindig péntek adásban elemzett iráni háború egy hónap után is patthelyzetet mutat, miközben a konfliktus globális hatásai egyre erősebben érezh

Már az iráni háború rövid távú hatásaiból is messzemenő konzekvenciákat vonhatunk le. A márciusban folyó Irán elleni amerikai–izraeli agresszió feltárta a világrendszerváltás számos érzékeny pontját és már ilyen rövid idő alatt is olyan következményeket olvashatunk ki belőle, amik nem csak rövid, sőt középtávon, de minden bizonnyal hosszú időre velünk maradnak.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!