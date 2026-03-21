Lázár János nem érkezett üres kézzel - rengetegen fognak örülni az ajándékának

A miskolci tarifaközösség bevezetését jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter Miskolcon, Orbán Viktor országjáró körútjának állomásán. A döntés szerint 2026. április 1-jétől a Borsod vármegyei bérletet is elfogadják a városban, miközben egyes miskolci bérletek a MÁV-csoport járatain is használhatók lesznek, így az utasoknak egyszerűbbé válhat a közösségi közlekedés – írja a VG.

Miskolci tarifaközösség: ezt jelenti a változás az utasoknak

Lázár János Miskolcon jelentette be, hogy Debrecen után újabb vidéki nagyvárosban vezetik be a tarifaközösséget. A változás 2026. április 1-jén léphet életbe, és a célja az, hogy a helyi és helyközi közösségi közlekedés összehangoltabb, átláthatóbb és az utasok számára kedvezőbb legyen.

A bejelentés lényege, hogy a Borsod vármegyei bérletet Miskolcon is elfogadják, illetve a helyi közlekedésben használt egyes bérletek is érvényesek lehetnek a városon belüli helyközi közlekedésben. Ez különösen azoknak lehet fontos, akik naponta ingáznak, és eddig többféle bérletet is kénytelenek voltak megvásárolni.

Ezzel Miskolc lett a második vidéki város Magyarországon, ahol tarifaközösség jön létre Debrecen után. A debreceni modellnél már korábban megállapodás született arról, hogy a vármegyebérletet, az országbérletet és a helyi közlekedési bérletek egy részét kölcsönösen elfogadják a szolgáltatók.

A miskolci döntés a közösségi közlekedés egyszerűsítését szolgálja, és újabb lépés lehet abba az irányba, hogy a vármegyebérlet elfogadása Miskolcon valódi segítséget jelentsen az utasoknak. A Lázár János miskolci bejelentése ezért nemcsak politikai, hanem a mindennapi utazást érintő gyakorlati jelentőséggel is bír.

