Nádasdy Ádám Babérkoszorú díjas-költő, nyelvész, műfordító 1947. február 15-én Budapesten született, anyja Birkás Lilian operaénekes, apja Nádasdy Kálmán Kossuth-díjas rendező volt.

Elhunyt Nádasdy Ádám nyelvész, költő és műfordító

Az ELTE Bölcsészettudományi Karán angol-olasz szakon 1970-ben szerzett diplomát, ezután 1972-ig gimnáziumban tanított. 1972-től 2018-ig az ELTE BTK angol tanszékének munkatársa, 1997-től 2003-ig tanszékvezető, 1997-2000 között Széchenyi professzori ösztöndíjas volt. 1994-ben lett a nyelvtudományok kandidátusa, 2006-ban habilitált, 2012-ben egyetemi tanárrá nevezték ki, 2017-től professor emeritus volt – írja az MTI.

Kutatási területe a hangtan, nyelvtörténet és germanisztika, szerkezeti viszonyok a fonológiában. Tudományos munkája mellett a nyelvi ismeretterjesztésben is aktív volt, ismeretterjesztő cikksorozatokat publikált, előadást tartott a Mindentudás Egyetemén. Kálmán László nyelvésszel rádiós ismeretterjesztő műsora is volt.

Költőként is maradandót alkotott Nádasdy Ádám

Jelentős szépírói tevékenysége is. Költőként viszonylag későn indult: 1984-ben jelentkezett a Komolyabb versek című kötetével, azóta több verseskötete is megjelent, az utolsó 2024-ben Billeg a csónak. Versek, 2019–2023 címmel. A magánélet apró jelenetei, a lírai-én pszichés reflexiói, párkapcsolatok hullámzásai, városi élethelyzetek teremtik meg sajátos, érzékeny világát. Műfordításai is sikereket arattak, Shakespeare, Oscar Wilde, G.B Shaw műveit ültette át magyarra, 2016-ban jelent meg Dante Isteni színjátékának új fordítása, emellett mai magyar nyelven, prózában készítette el Katona József Bánk bán című drámája, később Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde, majd Madách Imre Az ember tragédiája új változatát. Több esszékötete is napvilágot látott: A csökkenő költőiség, Tanulmányok, beszélgetések Shakespeare és Dante fordításáról, Hordtam az irhámat, Londoni levelek, 2020–2024.

1990-ben Déry Tibor-jutalomban részesült, 1993-ban Graves-díjat kapott, amelyet minden évben az év legszebb versét író költőnek adományoznak. 2000-ben Füst Milán-díjat, 2004-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést, 2005-ben a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díjat kapott, 2016-ban Moholy-Nagy Díjat, 2017-ben az Isteni színjátékért az Artisjus Irodalmi Nagydíjat vehette át. 2020-ban Aegon Irodalmi Díjat kapott a Jól láthatóan lógok itt című verseskötetéért, 2024-ben a Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) rendes tagjává választotta, 2025-ben a Szinva Irodalmi Díjjal ismerték el.