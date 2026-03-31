Nagy a pánik a Tiszánál, miután kiderült, hogy a Mediánnál is Fidesz-győzelemre számítanak

"Onnan lehet tudni, mekkora a baj Magyar Péternél, hogy rábírta-e már a posztolásra Török Gábort, vagy sem. Most nagy a pánik, tehát mozgósították Török Gábort is. Így megy ez" – írja a XXI. Század Intézet elemzője a Facebook-oldalán.

Deák Dániel ma leplezte le a Tisza holnapra tervezett akcióját, mely szerint a Medián ismét hamisított számokat készült publikálni (pont, mint legutóbb), ez alkalommal egyéni körzeti becslésekről. Az elemzőhöz eljutottak a valódi számok, melyek szerint

a Medián valóban 58 körzetben biztos Fidesz-győzelemmel számol, és csupán 36 körzetet jósolnak a Tiszának.

Deák Dániel az eredeti videójának az első kommentjére hívja fel a figyelmet.

Nagy a pánik a Tiszában

Deák Dániel informátora szerint nagy a pánik a párton belül.

Tóth Péter (a Tisza kampányfőnöke) tiszta ideg, hogy miként kerülhettek ki a valódi számok. Itt szeretném jelezni neki, hogy pont ezekről a számokról szokott beszélni a belső fórumaikon – ezt többen is megerősítették nekem. Pontosan tudom, hogy maga Magyar Péter is ezekre az eredményekre készül. De természetesen megértem, hogy mennyire kínos neki, hogy ez most kikerült...

– fejtette ki az elemző, akinek az informátora azt is mondja, hogy most éppen azon tanakodnak, hogy más intézet neve alatt hozzák ki a hamisított egyéni körzeti előrejelzést holnap.