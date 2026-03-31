Putyin ultimátumot adott Zelenszkijnek – most dől el Ukrajna sorsa

Nagy a pánik a Tiszánál, miután kiderült, hogy a Mediánnál is Fidesz-győzelemre számítanak

Deák Dániel szerint a Medián torzított adatokat készül ismét publikálni, miközben a belső számaik a kormánypártok egyértelmű fölényét mutatják az egyéni körzetekre vonatkozóan is. Az elemző, miután nyilvánosságra hozta a kiszivárgott előrejelzéseket, egyből pánik alakult ki a Tiszánál.
Tisza PártVálasztás 2026Medián-felmérésDeák Dániel

"Onnan lehet tudni, mekkora a baj Magyar Péternél, hogy rábírta-e már a posztolásra Török Gábort, vagy sem. Most nagy a pánik, tehát mozgósították Török Gábort is. Így megy ez" – írja a XXI. Század Intézet elemzője a Facebook-oldalán.

Deák Dániel ma leplezte le a Tisza holnapra tervezett akcióját, mely szerint a Medián ismét hamisított számokat készült publikálni (pont, mint legutóbb), ez alkalommal egyéni körzeti becslésekről. Az elemzőhöz eljutottak a valódi számok, melyek szerint 

a Medián valóban 58 körzetben biztos Fidesz-győzelemmel számol, és csupán 36 körzetet jósolnak a Tiszának.

Deák Dániel az eredeti videójának az első kommentjére hívja fel a figyelmet. 

Nagy a pánik a Tiszában

Deák Dániel informátora szerint nagy a pánik a párton belül.

Tóth Péter (a Tisza kampányfőnöke) tiszta ideg, hogy miként kerülhettek ki a valódi számok. Itt szeretném jelezni neki, hogy pont ezekről a számokról szokott beszélni a belső fórumaikon – ezt többen is megerősítették nekem. Pontosan tudom, hogy maga Magyar Péter is ezekre az eredményekre készül. De természetesen megértem, hogy mennyire kínos neki, hogy ez most kikerült...

 

fejtette ki az elemző, akinek az informátora azt is mondja, hogy most éppen azon tanakodnak, hogy más intézet neve alatt hozzák ki a hamisított egyéni körzeti előrejelzést holnap.

 

