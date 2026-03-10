Majdnem megölték a Nagy Ő Melindáját: vérfagyasztó részletek derültek ki

Nagy Ő Melinda (Szabó Melinda) nevét sokan onnan ismerték meg, hogy szerepelt a híres és nézett műsorban, amelyben Stohl András kegyeiért küzdött több más nővel. A 2026-ban már ismert médiaszereplőről azonban most egy évekkel korábbi, egészen hátborzongató történet került elő.

Fotó: TV2

Nagy Ő Melindát majdnem megölte bántalmazó párja

Melinda egy megrázó videóban és interjúban idézte fel, hogy 2017-ben, nem sokkal egy gerincműtét után, életveszélyes helyzetbe került. Az interneten ismerkedett meg egy férfival, akivel eleinte jól alakult a kapcsolata, később azonban minden rémálommá vált. Egy vita során a férfi előbb megütötte, majd brutálisan rátámadt, miközben halálosan fenyegette. Melinda szerint a támadó azt üvöltötte, hogy megöli, feldarabolja és elássa a kertben.

A nő hiába könyörgött, a férfi tovább verte és rugdosta, ő pedig egy ponton már azt hitte, élve nem jut ki a házból. Végül, amikor támadója lepihent, Melinda összeszedte minden erejét, kirúgta a lánccal lezárt ajtót, majd menekülni kezdett.

Egy hegyes kerítésen is átmászott, közben megsérült, végül a rendőrségtől kért segítséget, majd kórházba került.

A sokkoló ügy utólag még sötétebb árnyalatot kapott: Melinda a kórházban tudta meg, hogy a férfiról a környéken azt beszélték, skizofrén, erős gyógyszereket szedett, és korábban is volt bántalmazási ügye. A történet ma is az egyik legbrutálisabb trauma, amelyet valaha nyilvánosan felidézett.

A bántalmazó kapcsolatok rejtett mintázatai: Miért nehéz kilépni belőlük?

A párkapcsolaton belüli bántalmazás egyik legnehezebben érthető vonása az, hogy az áldozatok miért maradnak benne ezekben a kapcsolatokban. A bántalmazóhoz való kötődés gyakran ambivalens kötődési mintázatot mutat: a bántalmazott egyszerre érez erős érzelmi vonzódást és mély félelmet a partnere iránt.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!