A Nagy Ő sztárja végre megtalálta álomotthonát, mégis elbukta – nem fogja elhinni, mi állt a háttérben

Pálfi Panna, a Nagy Ő idei évadának emlékezetes szereplője, több mint tíz év után hazaköltözik Olaszországból Magyarországra. Az énekesnő Budapesten kereste új álomotthonát, ám első próbálkozása nem úgy sikerült, ahogy remélte – írja a Blikk.
Milyen problémába ütközött a Nagy Ő szereplője?
A Nagy Ő egykori sztárja barátnője, Antal Gina segítségével talált egy albérletet, ami minden szempontból megfelelt az elvárásainak. Pálfi Panna már készítette a foglalót, amikor kiderült, a lakás tulajdonosainak problémát okozott az énekesnő ismertsége.
Nem tudják, hogy a lakóközösségre milyen hatással lenne az én hírnevem. Őszintén, nem is értem a problémát
– nyilatkozta Panna. Bár első próbálkozása elbukott, a szerencse hamarosan mellé állt: másnap már találtak számára egy másik albérletet, ahová végre beköltözhetett. Pálfi Panna lakáskeresése így sikeresen zárult, a híresség pedig megkönnyebbült, hogy végre Budapestre költözik.
