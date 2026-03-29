A Nagy Ő sztárja végre megtalálta álomotthonát, mégis elbukta – nem fogja elhinni, mi állt a háttérben

Pálfi Panna, a Nagy Ő idei évadának emlékezetes szereplője, több mint tíz év után hazaköltözik Olaszországból Magyarországra. Az énekesnő Budapesten kereste új álomotthonát, ám első próbálkozása nem úgy sikerült, ahogy remélte – írja a Blikk.

A Nagy Ő Pálfi Pannája híressége miatt ütközött problémába a lakáskeresés során

A Nagy Ő egykori sztárja barátnője, Antal Gina segítségével talált egy albérletet, ami minden szempontból megfelelt az elvárásainak. Pálfi Panna már készítette a foglalót, amikor kiderült, a lakás tulajdonosainak problémát okozott az énekesnő ismertsége.

Nem tudják, hogy a lakóközösségre milyen hatással lenne az én hírnevem. Őszintén, nem is értem a problémát

– nyilatkozta Panna. Bár első próbálkozása elbukott, a szerencse hamarosan mellé állt: másnap már találtak számára egy másik albérletet, ahová végre beköltözhetett. Pálfi Panna lakáskeresése így sikeresen zárult, a híresség pedig megkönnyebbült, hogy végre Budapestre költözik.