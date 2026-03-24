Elképesztő napfogyatkozások jönnek, mutatjuk, mit érdemes tudni róluk

Az első eseményre 2026. augusztus 12-én kerül sor, amelynek különlegessége, hogy Izland területéről is jól megfigyelhető lesz – ilyen lehetőség ebben az évszázadban csak egyszer adódik. Az igazi szenzációnak azonban a 2027. augusztus 2-i teljes napfogyatkozás ígérkezik, amely rendkívüli hosszúságával emelkedik ki: a teljes fázis 6 perc 23 másodpercig tart majd – írja a Blikk.

A 2026-os égi események között különböző típusú napfogyatkozások is lesznek

A közeljövőben két jelentős napfogyatkozás is várható

Összehasonlításképpen: a 2026-os jelenség mindössze 2 perc 18 másodpercig lesz látható, míg a legutóbbi, 1999-es teljes napfogyatkozás során – amely Magyarországról is megfigyelhető volt – a teljesség 2 perc 23 másodpercig tartott. A rekordközeli időtartam ritka égi együttállásnak köszönhető, amikor a Nap, a Hold és a Föld pályája különleges módon igazodik egymáshoz. A jelenség tudományos jelentősége sem elhanyagolható.

A NASA szakértői szerint a Föld az egyetlen ismert bolygó, ahol ilyen típusú teljes napfogyatkozás megfigyelhető.

Ilyenkor válik láthatóvá a Nap külső rétege, a napkorona, amelynek vizsgálata más körülmények között nem lehetséges. A 2027-es napfogyatkozás sávja több országon is áthalad. A látvány például megfigyelhető lesz Spanyolország déli részén, Marokkóban, valamint a Közel-Keleten is, de a legkedvezőbb körülményeket várhatóan Luxor térsége kínálja. A Nílus menti történelmi város közelében a jelenség maximális időtartama lesz élvezhető, ami különösen vonzóvá teszi a helyszínt a turisták számára. A napfogyatkozás élménye nem csupán látványos, hanem fizikailag is érzékelhető:

a teljes sötétség beálltakor a hőmérséklet akár 10 Celsius-fokkal is csökkenhet, miközben a nappali égbolton csillagok és bolygók is feltűnhetnek.

A szakértők szerint ez az élmény még a legjobb felvételekkel sem adható vissza teljes mértékben. A megfigyelés során azonban kiemelten fontos a biztonság. A Napba nézni kizárólag speciális, ISO 12312-2 szabványnak megfelelő védőszemüveggel szabad, kivéve a teljes fázis rövid idejét. Alternatív megoldásként egyszerű lyukkamerás eszközök is használhatók.