Brutális összegek röpködnek az esküvőkön: ennyi pénzt illik adni nászajándékba

Egy esküvő ma már nemcsak érzelmi, hanem komoly anyagi vállalás is. A Zaol cikke szerint a vendégek gyakran őrlődnek: ne legyen kínosan kevés a nászajándék, de a hónap végén is maradjon miből megélni. A kérdés tehát jogos: mi számít ma korrekt összegnek?

A nászajándék összege érzékeny kérdés: több tényezőtől is függ, mennyit tegyünk a borítékba

Fotó: Emma Bauso / Pexels

Kiszámolható, hogy mennyi pénzt illik adni nászajándékba

Egy tapasztalt esküvőszervező szerint az első kapaszkodó a úgynevezett nullszaldó-elv. Ez azt jelenti, hogy a vendég legalább annyit adjon, amennyibe nagyjából a saját részvétele kerül a párnak.

Egy színvonalasabb esküvőn a vendéglátás – étel, korlátlan italcsomag, sütemények – fejenként akár 35–50 ezer forint is lehet. Ez az az összeg, amivel gyakorlatilag csak „kifizeted a helyed” az asztalnál. Ami efelett van, az számít valódi ajándéknak.

Nem mindegy az sem, milyen minőségű és helyszínű rendezvényről van szó. Egy elegáns balatoni panorámás helyszín – például a Badacsony környéke – egészen más költségszintet jelent, mint egy visszafogottabb kerti lagzi. Az összeg nagyban függ attól is, milyen kapcsolat fűz a párhoz.

Más elvárás vonatkozik:

szülőkre,

testvérekre,

tanúkra,

közeli barátokra,

távoli rokonokra,

vagy egyszerű ismerősökre.

A szakember tapasztalata szerint ma 30 ezer és 150 ezer forint között mozog a borítékba kerülő összeg, természetesen anyagi helyzettől és szerepkörtől függően. Az esküvőszervezők minden szezonban találkoznak azzal a típussal is, aki természetesnek veszi a prémium italfogyasztást, a svédasztalos kínálatot, sőt akár a szállást is, majd a nap végén egy feltűnően vékony borítékot csúsztat az ajándékdobozba.

Ez nemcsak pénzkérdés, hanem tisztelet kérdése is. Különösen akkor visszás a helyzet, ha valaki látványosan költ a megjelenésére, de a nászajándéknál már spórol.

Természetesen teljesen más megítélés alá esik, ha valaki nehéz anyagi helyzetben van. A párok többsége ezt megérti, főleg, ha őszinteséggel és valódi jókívánságokkal társul a szerényebb összeg. Sokan aggódnak amiatt is, mennyit illik adni a menyecsketánc során. A szakértő szerint itt elegendő jelképes összeget adni, különösen akkor, ha a borítékban már tisztes ajándék lapul. A menyecsketánc elsősorban a közös ünneplésről szól, nem egy újabb anyagi megmérettetésről.