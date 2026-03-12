Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
magyarország

Így lett Magyarország 29 éve a NATO tagja

41 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
1997 őszén a magyar választók egy történelmi jelentőségű kérdésben mondhatták el a véleményüket. A NATO-népszavazás arról döntött, hogy Magyarország csatlakozzon-e a NATO katonai szövetségéhez, és ezzel a nyugati biztonsági rendszer részévé váljon. Végül Magyarország - Lengyelország és Csehország mellett – 1999. március 12-én a NATO teljes jogú tagjává vált.
Link másolása
Vágólapra másolva!
magyarországnépszavazásnato

A NATO-népszavazás megszervezésének hátterében az 1989–1990-es kelet-európai rendszerváltások álltak. A szovjet blokk összeomlása után a közép-európai országok számára egyre fontosabbá vált a nyugati integráció, különösen a biztonságpolitikai együttműködés.

Vezetők a madridi NATO-csúcstalálkozón 1997. július 8-án, ahol megszületett a döntés Csehország, Magyarország és Lengyelország meghívásáról — ez vezetett később a NATO-népszavazás és a csatlakozás folyamatához.
Vezetők a madridi NATO-csúcstalálkozón 1997. július 8-án, ahol megszületett a döntés Csehország, Magyarország és Lengyelország meghívásáról — ez vezetett később a NATO-népszavazás és a csatlakozás folyamatához.Fotó: DOMINIQUE FAGET / AFP

A NATO-népszavazás előzményei és a csatlakozás felé vezető út

A térségben ekkoriban komoly feszültségek alakultak ki. A délszláv háborúk és a nacionalista mozgalmak miatt sok állam úgy érezte, hogy egy nagyobb katonai szövetség biztosíthatja a stabilitást.

Magyarország már 1991-ben kezdeményezte a Varsói Szerződés megszüntetését, majd tárgyalásokat kezdett a NATO-val a lehetséges csatlakozásról. 

Az ország később a NATO Békepartnerség programjának alapító tagja lett, ami a szorosabb együttműködés egyik első lépésének számított.

A népszavazást az Országgyűlés kezdeményezte, és Göncz Árpád köztársasági elnök 1997. november 16-ára írta ki.

A választópolgároknak egyetlen kérdésre kellett válaszolniuk:

„Egyetért-e azzal, hogy a Magyar Köztársaság a NATO-hoz csatlakozva biztosítsa az ország védettségét?”

A szabályok szerint a népszavazás akkor számított érvényesnek és eredményesnek, ha a résztvevők többsége, de legalább a választásra jogosultak 25 százaléka ugyanarra a válaszra szavaz.

A NATO-csatlakozás kampánya

A NATO-tagságot a parlamenti pártok többsége támogatta. A kormány, valamint a külügyminisztérium és a honvédelmi minisztérium több tájékoztató kampányt is finanszírozott, amelyek a csatlakozás előnyeit hangsúlyozták. A médiában azonban viták is kialakultak. 

Több NATO-párti műsor ügyében az ORTT is vizsgálódott, mert egyesek szerint a kampány nem volt teljesen kiegyensúlyozott.

Az ellenzők érvei

A NATO-csatlakozás ellen főként parlamenten kívüli pártok kampányoltak. A Munkáspárt a NATO-t a hidegháborúból fennmaradt militarista szervezetnek nevezte, míg a MIÉP inkább az 1956-os forradalom idején felvetett magyar semlegességre hivatkozott.

A legnagyobb csatlakozásellenes rendezvényt 1997. november 14-én tartották a Budapesti Kongresszusi Központban.

A népszavazás eredménye és következményei

A referendum végül eredményes és a csatlakozást támogatók számára sikeres lett. A szavazók többsége a NATO-tagság mellett döntött, ami legitimálta a nyugati integrációt támogató politikai törekvéseket.

Az Országgyűlés 1998 februárjában határozatban rögzítette az eredményt. 

Ennek nyomán Magyarország 1999. március 12-én Lengyelországgal és Csehországgal együtt a NATO teljes jogú tagjává vált.

A nyugati sajtó a döntést az ország euroatlanti elkötelezettségének egyértelmű jelének tekintette.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!