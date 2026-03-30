Zelenszkij teljesen kiakadt, szánalmas hisztériát rendezett

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Nébih

Húsvét előtt akciózott a Nébih, mutatjuk, hogy mit találtak

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) irányításával március elejétől országosan zajlik a tavaszi szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés. Az első szakaszban a Nébih, a kormány- és járási hivatalok szakemberei összesen 609 ellenőrzést végeztek, és bár problémák előfordultak, az eredmények összességében kedvezőek – közölte a hivatal hétfőn.
A húsvéti sonkákat, tojásokat, kalácsokat, édességeket és alkoholos italokat vizsgálja a Nébih, de olyan kapcsolódó termékeket és területeket is, mint a tojásfesték és az élőnyúl-árusítás – emlékeztettek.

Nébih
A Nébih szakemberei a húsvéti ellenőrzések során a tojásokon való jelöléseket is vizsgálták, mindent rendben találtak
Fotó: Nébih 

A Nébih 30 tételt kivont a forgalomból

Az édesipari termékek, teasütemények, kalács, torma és tojásfesték előállítóinak ellenőrzése során a hatóság 100 létesítményt vizsgált. Az ellenőrzések többek között az adalékanyag-felhasználásra, a jelölésre, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak betartására irányultak. Összesen nyolc esetben indult eljárás.

 Nyomonkövetési hiányosság, valamint lejárt minőségmegőrzési idő miatt 30 tétel, összesen 368,9 kg édesipari alapanyagot/összetevőt, illetve készterméket is kivontak a forgalomból.

Az ellenőrzések az alkoholos italokra is kiterjedtek: a hatóság 20 kereskedelmi egységben és öt előállító üzemben vizsgálódott, összesen 49 mintát elemeztek. Egy import pezsgőnél és egy import gyöngyözőbornál érzékszervi hibát állapított meg a hatóság, az import pezsgő esetében a fogyasztói tájékoztatás sem volt megfelelő. 

A négy nagy hazai sörgyárban is végzett a Nébih átfogó ellenőrzéseket és a vizsgálatok során nem tártak fel hiányosságot – közölte a hatóság.

Több higiéniai  hiányosságot találtak a hústermékeknél

Hozzáteték: a húsfeldolgozó létesítmények és hústermék-előállítók ellenőrzése során a hatóság több helyen tárt fel higiéniai és nyomonkövetési hiányosságokat. A három vizsgált húsfeldolgozóban a feltárt problémák miatt több mint négy tonna húsipari alapanyagot és készterméket vontak ki a forgalomból. Országszerte 102 olyan üzletet is vizsgáltak, ahol helyben állítanak elő hústermékeket (füstölt húst, sonkát). E körben az ellenőrzések mintegy negyedében állapítottak meg szabálytalanságokat, leggyakrabban higiéniai és dokumentációs hibákat, illetve adalékanyag-használati problémákat. Tizennégy esetben, összesen mintegy 1,2 millió forint értékben szabtak ki bírságot az ellenőrök és 156 kilogramm terméket kivontak a forgalomból.

 Egy üzemben illegális gyártást is feltártak, a termékeket megsemmisítették, a tevékenységet megtiltották.

Az első időszakban ellenőrzött hat tojáscsomagoló létesítményben súlyos higiéniai vagy nyomonkövetési hiányosságot nem találtak az ellenőrök, a jelölések is megfelelőek voltak. Egy vállalkozással szemben azonban eljárás indult a fertőtlenített tojásminta nem megfelelősége miatt – folytatta a Nébih.

Javuló tendeciát mutatnak a növényútlevelek

A primőr zöldségek ellenőrzése során a vármegyei kormányhivatalok 72 termelőt vizsgáltak piacokon és telephelyeken, a tételek többsége megfelelt, két tételt kivontak a forgalomból. A Nébih 10 helyszínen ellenőrizte a forgalmazást, leggyakoribb probléma a felvásárolt áru sajátként való értékesítése volt, a paprika, torma, uborka és újhagyma minták vizsgálata során határérték feletti szermaradék nem fordult elő. A növényútlevelek alkalmazását is vizsgálták a szakemberek, melyek rendszeres működése alapvetően stabil és javuló tendenciát mutat. Kitértek arra is, hogy fajtaazonossági vizsgálat céljából kardvirág virághagymából is történt 18 mintavétel. A szaporítóanyagok jelölése megfelelt az előírásoknak. A hagymák kiültetésére április közepén kerül majd sor a Nébih Monorierdői Növényfajta Kitermesztő Állomásán.

Húsvétig folytatódnak az ellenőrzések

A tavaszi ellenőrzések során a hatóság 34 takarmány-előállító létesítményben 35 teljes értékű baromfi tojótakarmányból vett mintát, melyek 94 biztonsági és minőségi paraméterek vizsgálata folyamatban van, az eddigi eredmények megfelelőek. Emellett országszerte 46 kisállatkereskedést és 42 állatvásáron/állatpiacon árusító helyet ellenőriztek élő nyulak eladásával kapcsolatban, ahol állatvédelmi szabálytalanságot nem találtak. Az országos ellenőrzéssorozat húsvétig folytatódik – emlékeztetett a Nébih.

Nem fogja elhinni, mit jelent a szám a tojás héján

Húsvét közeledtével egyre több tojás kerül a bevásárlókosarakba, de kevesen tudják, mit jelentenek a rajtuk szereplő számok. A tojás jelölése ugyanis nem véletlen: fontos információkat árul el arról, hogyan tartották a tyúkot és milyen körülmények között készült az, amit az ünnepi asztalra teszünk.

Nagy a baj, újra terjed a madárinfluenza

Bács-Kiskun vármegyében egy mulard kacsa állományban azonosították a magas patogenitású vírust, az érintett telep felszámolása folyamatban van. A madárinfluenza miatt a hatóság 3 kilométeres védőkörzetet és kiterjesztett megfigyelési zónát jelölt ki a telep körül.

 

