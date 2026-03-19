Nem kell kompromisszumot kötnie: a GVH Árfigyelője szerint a Lidl kínálta a legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában

A Gazdasági Versenyhivatal online Árfigyelőjének adataiból kiderül, hogy az egységárakat tekintve átlagosan a Lidl kínálta a legkedvezőbb árú élelmiszerkosarat 2026 első két hónapjában a láncok közül. A Lidl idén is arra törekszik, hogy a magyar háztartások számára a lehető legkedvezőbb árakat biztosítsa.
Mi az az élelmiszerkosár?
Az akciók között könnyű elveszni, de hogy az egész vásárláson valóban spórolunk-e, az ott dől el, hogy a mindennapi árucikkek – a tej, a kenyér, a húsfélék vagy a friss zöldség – összesítve mennyibe kerülnek. Ezért az áruházlánc nem egy-egy kiragadott terméket, hanem a Gazdasági Versenyhivatal Árfigyelő portálján szereplő 120 termékkategóriát vizsgált. Az elemzésekből pedig kiderült, a januári és februári adatok alapján a napok túlnyomó többségében a Lidl kínálta a legolcsóbb élelmiszerkosarat. Mindez immár a második egymást követő hónapban jelzi a lánc ezen árversenyben betöltött első helyét és a vállalat következetes, alacsony árakra fókuszáló árpolitikáját. Az áruházlánc célja, hogy a vásárlóknak ne kelljen kompromisszumot kötniük a minőség és az ár között. Ezek az eredmények pedig azt igazolják, hogy a tudatos vásárlók számára a lánc stabil pont a spórolásban a vizsgált láncok közül/kiváló lehetőséget nyújt a spórolásra.
Mit vettek figyelembe a vizsgálatnál?
A kosárba kizárólag azon legolcsóbb élelmiszerek kerültek, amelyek termékkategóriájában az adott napon minden kötelezett láncnál elérhető volt legalább egy releváns termék. A vizsgálat során a vállalat minden esetben a legkedvezőbb, országosan mindenki számára elérhető – tehát például nem törzsvásárlói kártyához kötött – egységárakat vette figyelembe, naponta összesítve.
Megfizethető és minőségi termékeket kínál a Lidl
A Lidl kiemelt célja, hogy vásárlóinak olyan árukínálatot alakítson ki, amely egyszerre megfizethető és minőségi. A vállalat folyamatosan azon dolgozik, hogy széles választékban kínáljon jó minőségű termékeket kedvező egységáron, és ezzel a mindennapi bevásárlást könnyebbé és tervezhetőbbé tegye a magyar háztartások számára.
Milyen akciókat biztosít a Lidl?
Szuper Ár: ezt a megjelölést azok az időszakos kínálatban szereplő termékek kapják, amelyek áráta Lidl az állandó kínálatra és a magyar piacon elérhető hasonló termékekre is tekintettel olyan kedvező áron határozza meg, hogy az a Lidl várkozásai szerint kifejezetten vonzó legyen a fogyasztók számára.
XXL-termékek: ezeknek a kilogrammra vetített ára kedvezőbb a Lidl normál kiszerelésű termékeihez képest.
Lidl Plus applikáció: az egyébként is kedvező árakon felül nyújt további, közvetlen pénzügyi előnyt a vásárlóknak, mint például a százalékos vagy fix összegű kedvezményt biztosító kuponok. A Kupon Plus pedig bizonyos összeghatárok elérését követően ajándék terméket vagy más kedvezményt biztosít az áruházlánc népszerű választékából.
*Az Árfigyelő napi kosarának kialakítása során a GVH Árfigyelőjében (arfigyelo.gvh.hu) megjelenített 120 termékkategóriából minden olyat figyelembe vettünk, amely aznap valamennyi kötelezett élelmiszer-üzletláncnál elérhető volt. Az adott kategóriába az egyes élelmiszer üzletláncok által feltöltött termékek közül a legkedvezőbb, országosan mindenki számára elérhető (azaz nem csak törzsvásárlói kártyával érvényesíthető kedvezményes) árú termékek egységárait februárban naponta üzletlánconként összesítettük, és az így kapott napi kosárértékek február havi átlaga nálunk volt a legalacsonyabb. Az átlagszámítás során a munkaszüneti- illetve a technikai hibával érintett napok nem kerültek figyelembevételre, és a számítás során kizárólag a termékek egységárait vettük alapul, a termékek kiszerelésétől függetlenül.