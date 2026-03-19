Nem kell kompromisszumot kötnie: a GVH Árfigyelője szerint a Lidl kínálta a legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában

A Gazdasági Versenyhivatal online Árfigyelőjének adataiból kiderül, hogy az egységárakat tekintve átlagosan a Lidl kínálta a legkedvezőbb árú élelmiszerkosarat 2026 első két hónapjában a láncok közül. A Lidl idén is arra törekszik, hogy a magyar háztartások számára a lehető legkedvezőbb árakat biztosítsa.

Mi az az élelmiszerkosár?

Az akciók között könnyű elveszni, de hogy az egész vásárláson valóban spórolunk-e, az ott dől el, hogy a mindennapi árucikkek – a tej, a kenyér, a húsfélék vagy a friss zöldség – összesítve mennyibe kerülnek. Ezért az áruházlánc nem egy-egy kiragadott terméket, hanem a Gazdasági Versenyhivatal Árfigyelő portálján szereplő 120 termékkategóriát vizsgált. Az elemzésekből pedig kiderült, a januári és februári adatok alapján a napok túlnyomó többségében a Lidl kínálta a legolcsóbb élelmiszerkosarat. Mindez immár a második egymást követő hónapban jelzi a lánc ezen árversenyben betöltött első helyét és a vállalat következetes, alacsony árakra fókuszáló árpolitikáját. Az áruházlánc célja, hogy a vásárlóknak ne kelljen kompromisszumot kötniük a minőség és az ár között. Ezek az eredmények pedig azt igazolják, hogy a tudatos vásárlók számára a lánc stabil pont a spórolásban a vizsgált láncok közül/kiváló lehetőséget nyújt a spórolásra.

Mit vettek figyelembe a vizsgálatnál?

A kosárba kizárólag azon legolcsóbb élelmiszerek kerültek, amelyek termékkategóriájában az adott napon minden kötelezett láncnál elérhető volt legalább egy releváns termék. A vizsgálat során a vállalat minden esetben a legkedvezőbb, országosan mindenki számára elérhető – tehát például nem törzsvásárlói kártyához kötött – egységárakat vette figyelembe, naponta összesítve.

Megfizethető és minőségi termékeket kínál a Lidl

A Lidl kiemelt célja, hogy vásárlóinak olyan árukínálatot alakítson ki, amely egyszerre megfizethető és minőségi. A vállalat folyamatosan azon dolgozik, hogy széles választékban kínáljon jó minőségű termékeket kedvező egységáron, és ezzel a mindennapi bevásárlást könnyebbé és tervezhetőbbé tegye a magyar háztartások számára.