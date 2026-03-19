Fontos dolgot jelentett be Hidvéghi Balázs a Nemzeti Petícióval kapcsolatban – mutatjuk!

Videóval jelentkezett közösségi oldalán Hidvéghi Balázs, amelyben bejelentette: a kormány döntése értelmében április 8-ig meghosszabbítják a Nemzeti Petíció határidejét.
A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a bejegyzéshez fűzött szövegben arról írt, hogy a kezdeményezés elindítása óta fokozódott a nyomás Magyarországon.
A Petíció meghirdetése óta Ukrajna minden korábbinál durvább nyomásgyakorlást fejt ki hazánk ellen: politikai zsarolásból elzárták a Barátság kőolajvezetéket, ukrán aranykonvojokat utaztatnak át hazánkon és életveszélyesen megfenyegették Orbán Viktor miniszterelnököt
– fogalmazott Hidvéghi Balázs.
Üzenetében Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: a magyar kormány álláspontja továbbra is az, hogy az ország kimaradjon a háborús konfliktusból, és ne vállaljon olyan terheket, amelyek a lakosságot érintenék.
Három életbevágó kérdésben lehet véleményt formálni:
- Akarjuk-e, hogy a magyarok is finanszírozzák a háborút?
- Akarjuk-e, hogy a magyarok pénzéből finanszírozzák Ukrajnát?
- És akarjuk-e, hogy a rezsi a többszörösére emelkedjen, a benzinár pedig elszálljon, csak azért, mert az orosz energia nem tetszik Brüsszelnek és Zelenszkijnek?
A kormány válasza mindhárom kérdésre egyértelmű: Nem! Nem fizetünk!
– szögezte le Hidvéghi Balázs.