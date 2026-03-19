Fontos dolgot jelentett be Hidvéghi Balázs a Nemzeti Petícióval kapcsolatban – mutatjuk!

A kormány úgy döntött, hogy április 8-ig meghosszabbítja a Nemzeti Petíció határidejét – közölte Facebook-oldalán Hidvéghi Balázs a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.
Videóval jelentkezett közösségi oldalán Hidvéghi Balázs, amelyben bejelentette: a kormány döntése értelmében április 8-ig meghosszabbítják a Nemzeti Petíció határidejét.

A kormány úgy döntött, hogy április 8-ig meghosszabbítja a Nemzeti Petíció határidejét – közölte Hidvéghi Balázs. Fotó: Bruzák Noémi

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a bejegyzéshez fűzött szövegben arról írt, hogy a kezdeményezés elindítása óta fokozódott a nyomás Magyarországon.

A Petíció meghirdetése óta Ukrajna minden korábbinál durvább nyomásgyakorlást fejt ki hazánk ellen: politikai zsarolásból elzárták a Barátság kőolajvezetéket, ukrán aranykonvojokat utaztatnak át hazánkon és életveszélyesen megfenyegették Orbán Viktor miniszterelnököt

– fogalmazott Hidvéghi Balázs.

Üzenetében Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: a magyar kormány álláspontja továbbra is az, hogy az ország kimaradjon a háborús konfliktusból, és ne vállaljon olyan terheket, amelyek a lakosságot érintenék.

Három életbevágó kérdésben lehet véleményt formálni:

  • Akarjuk-e, hogy a magyarok is finanszírozzák a háborút?
  • Akarjuk-e, hogy a magyarok pénzéből finanszírozzák Ukrajnát?
  • És akarjuk-e, hogy a rezsi a többszörösére emelkedjen, a benzinár pedig elszálljon, csak azért, mert az orosz energia nem tetszik Brüsszelnek és Zelenszkijnek?

A kormány válasza mindhárom kérdésre egyértelmű: Nem! Nem fizetünk!

 – szögezte le Hidvéghi Balázs.

 

