A Neumann János Egyetem fejlesztésének folytatásáról döntött a kormány a 1075/2026. (III. 10.) kormányhatározattal. A döntés célja, hogy tovább erősítse a kecskeméti egyetem fejlődését, amely az elmúlt években látványos növekedést produkált a hallgatói létszám és a képzési kínálat bővülése terén.

A Neumann János Egyetem Campus II. fejlesztése új kollégiumot és kutatóközpontot hozhat létre Kecskeméten.

Fotó: Facebook/Neumann János Egyetem

Mi épül a Neumann János Egyetem új campusán?

A Campus II. beruházás egyik legfontosabb eleme egy 600 férőhelyes kollégium, amely jelentősen növelheti az egyetem hallgatóinak elhelyezési lehetőségeit. A fejlesztés emellett modern oktatási infrastruktúrát és egy egységes felsőoktatási teret hozhat létre Kecskeméten.

A projekt részeként kutatóközpont is épül, amely a vállalati partnerek és az egyetem közös kutatás-fejlesztési munkáját segítheti. Az új létesítmény célja, hogy teret adjon az innovációs együttműködéseknek, a duális képzéseknek és a start-up kezdeményezéseknek is.

Miért fontos a Neumann János Egyetem fejlesztése?

A kecskeméti egyetem az elmúlt években az egyik leggyorsabban fejlődő intézménnyé vált Magyarországon. A Neumann János Egyetem szoros kapcsolatban áll a térség gazdasági szereplőivel, köztük a Mercedes-Benz gyárral, így kulcsszerepet játszik a régió szakember-utánpótlásában.

A kormány célja, hogy a fejlesztéssel tovább erősítse Kecskemét és a környező térség gazdasági és innovációs szerepét.