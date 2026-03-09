Hírlevél
nyári időszámítás

Ezt mindenki meg fogja érezni: napokra felborulhat a megszokott rend

2 órája
Olvasási idő: 7 perc
Az óraátállítás minden tavasszal és ősszel milliók mindennapjait befolyásolja, mégis sokan csak az elveszített vagy visszakapott egy órára gondolnak. A nyári időszámítás azonban a szakértők szerint a szervezet működésére és az alvásra is hatással lehet. A kutatások szerint a hirtelen időváltozás megzavarhatja a belső biológiai órát, ami átmeneti alvásproblémákhoz és fáradtsághoz vezethet.
nyári időszámításóraátállításalváshiány

A nyári időszámítás során az órákat tavasszal egy órával előre állítják, ami felboríthatja a szervezet természetes ritmusát. Az óraátállítás miatt a cirkadián ritmus – vagyis a szervezet belső biológiai órája – időlegesen elcsúszhat, ami alváshiányt, koncentrációs nehézségeket és egyéb egészségügyi hatásokat okozhat - tájékoztat a Sciencealert.

A nyári időszámítás miatt sokan kevesebbet alszanak az első napokban
A nyári időszámítás miatt sokan kevesebbet alszanak az első napokban
Fotó: Pexels

Hogyan hat a nyári időszámítás az alvásra?

A nyári időszámítás egyik leggyakoribb következménye az alvásproblémák megjelenése. Amikor az órákat előre állítják, sokan egy órával kevesebbet alszanak, ami átmeneti alváshiányhoz vezethet. A cirkadián ritmus a napfény és a sötétség váltakozásához igazodik. A világosabb esték késleltethetik a melatonin – az alvást segítő hormon – termelődését, ezért nehezebb lehet időben elaludni. Ez különösen azoknál jelent gondot, akik eleve keveset alszanak.

Hogyan lehet könnyebben alkalmazkodni a nyári időszámításhoz?

Az alkalmazkodás általában néhány egyszerű szokás megváltoztatásával könnyebbé tehető.

A szakértők szerint segíthet:

  • ha néhány nappal az óraátállítás előtt korábban fekszünk le;
  • ha reggel több természetes napfény ér bennünket;
  • ha a napi rutinokat (vacsora, sport) fokozatosan korábbra hozzuk;
  • ha este csökkentjük a telefonok és képernyők használatát;
  • ha mérsékeljük a koffeinfogyasztást a késő délutáni órákban.

Ezek a lépések segíthetnek a belső biológiai óra gyorsabb átállításában.

Milyen egészségügyi hatásai vannak az óraátállításnak?

A kutatások szerint az óraátállítás többféle egészségügyi hatással járhat. A szakértők különösen az alvás és a szív-érrendszer területén figyeltek meg változásokat.

Lehetséges egészségügyi hatások:

  • átmeneti alváshiány;
  • fokozott fáradtság és koncentrációs zavar;
  • a cirkadián ritmus felborulása;
  • a szívrohamok számának rövid távú növekedése;
  • a stroke-kockázat átmeneti emelkedése;
  • a közlekedési balesetek számának ideiglenes növekedése.

Bár ezek a hatások általában rövid ideig tartanak, a szakértők szerint az óraátállítás érzékenyebben érintheti azokat, akik már eleve alváshiánnyal küzdenek.

Mennyi idő alatt áll vissza a szervezet az óraátállítás után?

A legtöbb ember szervezete néhány nap alatt alkalmazkodik az új időrendhez. Egyes kutatások szerint azonban a cirkadián ritmus teljes helyreállása akár egy hétig is eltarthat. Az alkalmazkodás gyorsasága több tényezőtől függ: az életkortól, az alvási szokásoktól, valamint attól, mennyire rendszeres a napi rutin. A reggeli napfény és a stabil alvási időpontok segíthetnek abban, hogy a szervezet gyorsabban visszaálljon az új ritmusra.

Az óraátállításra 2026 tavaszán, március 29-án, vasárnap hajnalban kerül sor.

Előre érdemes állítani vagy hátra? Örök vita, ahol mindenki mást akar

Európa-szerte évek óta tart a vita arról, hogy meg kellene-e szüntetni a szezonális időváltást. Az óraátállítás kérdése azonban továbbra is megosztja az uniós tagállamokat, hiszen gazdasági, politikai és egészségügyi érvek egyaránt ütköznek. Miközben a lakosság többsége a rendszer eltörlését támogatja, az EU-ban még mindig nem született végleges döntés.

Téli vagy nyári időszámítás? Szakértők mondták ki, melyik tesz jót nekünk igazán!

A tavaszi és téli időszámítás kérdése évek óta megosztja a szakértőket és a lakosságot is. Az óraátállítás egészségügyi, gazdasági és társadalmi hatásai miatt sokan vitatják, hogy egyáltalán szükség van-e rá.

 

