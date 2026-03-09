Ezt mindenki meg fogja érezni: napokra felborulhat a megszokott rend

A nyári időszámítás során az órákat tavasszal egy órával előre állítják, ami felboríthatja a szervezet természetes ritmusát. Az óraátállítás miatt a cirkadián ritmus – vagyis a szervezet belső biológiai órája – időlegesen elcsúszhat, ami alváshiányt, koncentrációs nehézségeket és egyéb egészségügyi hatásokat okozhat - tájékoztat a Sciencealert.

A nyári időszámítás miatt sokan kevesebbet alszanak az első napokban

Fotó: Pexels

Hogyan hat a nyári időszámítás az alvásra?

A nyári időszámítás egyik leggyakoribb következménye az alvásproblémák megjelenése. Amikor az órákat előre állítják, sokan egy órával kevesebbet alszanak, ami átmeneti alváshiányhoz vezethet. A cirkadián ritmus a napfény és a sötétség váltakozásához igazodik. A világosabb esték késleltethetik a melatonin – az alvást segítő hormon – termelődését, ezért nehezebb lehet időben elaludni. Ez különösen azoknál jelent gondot, akik eleve keveset alszanak.

Hogyan lehet könnyebben alkalmazkodni a nyári időszámításhoz?

Az alkalmazkodás általában néhány egyszerű szokás megváltoztatásával könnyebbé tehető.

A szakértők szerint segíthet:

ha néhány nappal az óraátállítás előtt korábban fekszünk le;

ha reggel több természetes napfény ér bennünket;

ha a napi rutinokat (vacsora, sport) fokozatosan korábbra hozzuk;

ha este csökkentjük a telefonok és képernyők használatát;

ha mérsékeljük a koffeinfogyasztást a késő délutáni órákban.

Ezek a lépések segíthetnek a belső biológiai óra gyorsabb átállításában.

Milyen egészségügyi hatásai vannak az óraátállításnak?

A kutatások szerint az óraátállítás többféle egészségügyi hatással járhat. A szakértők különösen az alvás és a szív-érrendszer területén figyeltek meg változásokat.

Lehetséges egészségügyi hatások:

átmeneti alváshiány;

fokozott fáradtság és koncentrációs zavar;

a cirkadián ritmus felborulása;

a szívrohamok számának rövid távú növekedése;

a stroke-kockázat átmeneti emelkedése;

a közlekedési balesetek számának ideiglenes növekedése.

Bár ezek a hatások általában rövid ideig tartanak, a szakértők szerint az óraátállítás érzékenyebben érintheti azokat, akik már eleve alváshiánnyal küzdenek.