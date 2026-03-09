Ezt mindenki meg fogja érezni: napokra felborulhat a megszokott rend

A nyári időszámítás során az órákat tavasszal egy órával előre állítják, ami felboríthatja a szervezet természetes ritmusát. Az óraátállítás miatt a cirkadián ritmus – vagyis a szervezet belső biológiai órája – időlegesen elcsúszhat, ami alváshiányt, koncentrációs nehézségeket és egyéb egészségügyi hatásokat okozhat - tájékoztat a Sciencealert.
Hogyan hat a nyári időszámítás az alvásra?
A nyári időszámítás egyik leggyakoribb következménye az alvásproblémák megjelenése. Amikor az órákat előre állítják, sokan egy órával kevesebbet alszanak, ami átmeneti alváshiányhoz vezethet. A cirkadián ritmus a napfény és a sötétség váltakozásához igazodik. A világosabb esték késleltethetik a melatonin – az alvást segítő hormon – termelődését, ezért nehezebb lehet időben elaludni. Ez különösen azoknál jelent gondot, akik eleve keveset alszanak.
Hogyan lehet könnyebben alkalmazkodni a nyári időszámításhoz?
Az alkalmazkodás általában néhány egyszerű szokás megváltoztatásával könnyebbé tehető.
A szakértők szerint segíthet:
- ha néhány nappal az óraátállítás előtt korábban fekszünk le;
- ha reggel több természetes napfény ér bennünket;
- ha a napi rutinokat (vacsora, sport) fokozatosan korábbra hozzuk;
- ha este csökkentjük a telefonok és képernyők használatát;
- ha mérsékeljük a koffeinfogyasztást a késő délutáni órákban.
Ezek a lépések segíthetnek a belső biológiai óra gyorsabb átállításában.
Milyen egészségügyi hatásai vannak az óraátállításnak?
A kutatások szerint az óraátállítás többféle egészségügyi hatással járhat. A szakértők különösen az alvás és a szív-érrendszer területén figyeltek meg változásokat.
Lehetséges egészségügyi hatások:
- átmeneti alváshiány;
- fokozott fáradtság és koncentrációs zavar;
- a cirkadián ritmus felborulása;
- a szívrohamok számának rövid távú növekedése;
- a stroke-kockázat átmeneti emelkedése;
- a közlekedési balesetek számának ideiglenes növekedése.
Bár ezek a hatások általában rövid ideig tartanak, a szakértők szerint az óraátállítás érzékenyebben érintheti azokat, akik már eleve alváshiánnyal küzdenek.
Mennyi idő alatt áll vissza a szervezet az óraátállítás után?
A legtöbb ember szervezete néhány nap alatt alkalmazkodik az új időrendhez. Egyes kutatások szerint azonban a cirkadián ritmus teljes helyreállása akár egy hétig is eltarthat. Az alkalmazkodás gyorsasága több tényezőtől függ: az életkortól, az alvási szokásoktól, valamint attól, mennyire rendszeres a napi rutin. A reggeli napfény és a stabil alvási időpontok segíthetnek abban, hogy a szervezet gyorsabban visszaálljon az új ritmusra.
Az óraátállításra 2026 tavaszán, március 29-án, vasárnap hajnalban kerül sor.
Európa-szerte évek óta tart a vita arról, hogy meg kellene-e szüntetni a szezonális időváltást. Az óraátállítás kérdése azonban továbbra is megosztja az uniós tagállamokat, hiszen gazdasági, politikai és egészségügyi érvek egyaránt ütköznek. Miközben a lakosság többsége a rendszer eltörlését támogatja, az EU-ban még mindig nem született végleges döntés.
A tavaszi és téli időszámítás kérdése évek óta megosztja a szakértőket és a lakosságot is. Az óraátállítás egészségügyi, gazdasági és társadalmi hatásai miatt sokan vitatják, hogy egyáltalán szükség van-e rá.