Változik a nyugdíjak kifizetésének időpontja 2026-ban

A nyugdíjak utalása általában minden hónap 12. napján történik. Ha azonban ez a nap hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a kifizetést előbbre hozhatják. Az ünnepi időszakokban – például decemberben – szintén korábbi utalásra számíthatnak az érintettek. 2026 márciusában a nyugdíj kifizetése március 12-én, csütörtökön történik, így a jogosultak ezen a napon számíthatnak az összeg jóváírására a bankszámlájukon - írja a zaol.

A nyugdíjak utalásának időpontjai 2026-ban

A hivatalos folyósítási naptár szerint 2026-ban a nyugdíjak és a nyugdíjszerű ellátások az alábbi napokon érkeznek meg:

január 12. (hétfő)

február 12. (csütörtök)

március 12. (csütörtök)

április 10. (péntek)

május 12. (kedd)

június 12. (péntek)

július 10. (péntek)

augusztus 12. (szerda)

szeptember 11. (péntek)

október 12. (hétfő)

november 12. (csütörtök)

december 2. (szerda)

Azok, akik nem bankszámlára, hanem postai úton kapják a nyugdíjat, néhány nappal később juthatnak hozzá az összeghez. A kézbesítés a Magyar Posta Zrt. által kiadott nyugdíjkifizetési naptár alapján történik.

Sokan továbbra is a postai kézbesítést választják

Bár egyre többen kérik a nyugdíj bankszámlára utalását, sok idősebb ember továbbra is ragaszkodik a hagyományos, postai kifizetéshez. Erről beszélt Király Edit, aki szerint a csesztregi Korhatártalan Klub tagjai közül sokan még mindig a készpénzes kifizetést részesítik előnyben. A klub több mint ötven tagjának körülbelül fele továbbra is a postai kézbesítést választja. A postás minden évben eljuttatja hozzájuk a nyugdíjfizetési naptárt, amely segítséget nyújt a havi kiadások megtervezésében. Előfordul az is, hogy egy házaspáron belül eltérő megoldást választanak: míg az egyikük bankszámlára kéri a nyugdíjat, a másik inkább a megszokott postai kézbesítés mellett marad. A tapasztalatok szerint az idősebb generáció egy része még mindig bizalmatlan az elektronikus fizetési megoldásokkal szemben, ezért továbbra is a készpénzes kifizetést tartja biztonságosabbnak. Mutatjuk, kiknek jár a nyugdíj előtti álláskeresési segély.