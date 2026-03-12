Változik a nyugdíjak kifizetésének időpontja 2026-ban

Hírlevél
A nyugdíjasok márciusban a megszokott időpontban kapják meg járandóságukat, azonban az év során több hónapban is eltérhet a kifizetés dátuma. A Magyar Államkincstár közzétette a 2026-os nyugdíjfolyósítási naptárt, amely pontosan megmutatja, mikor érkeznek az ellátások a bankszámlákra.
A nyugdíjak utalása általában minden hónap 12. napján történik. Ha azonban ez a nap hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a kifizetést előbbre hozhatják. Az ünnepi időszakokban – például decemberben – szintén korábbi utalásra számíthatnak az érintettek. 2026 márciusában a nyugdíj kifizetése március 12-én, csütörtökön történik, így a jogosultak ezen a napon számíthatnak az összeg jóváírására a bankszámlájukon - írja a zaol.

Budapest, 2026. február 6. A februári, a 13. havi és a 14. havi nyugdíj első negyedét kézbesíti a postás egy nyugdíjasnak a fővárosban 2026. február 6-án. A Magyar Posta megkezdte kézbesíteni a februári dupla nyugdíjat és a 14. havi első negyedét; a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csaknem 34 százalékát ma is készpénzben, postai kézbesítéssel fizetik ki közel 800 ezer érintettnek. MTI/Bodnár Boglárka
Mutatjuk az idei nyugdíjfizetési naptárt. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

A nyugdíjak utalásának időpontjai 2026-ban

 

A hivatalos folyósítási naptár szerint 2026-ban a nyugdíjak és a nyugdíjszerű ellátások az alábbi napokon érkeznek meg:

  • január 12. (hétfő)
  • február 12. (csütörtök)
  • március 12. (csütörtök)
  • április 10. (péntek)
  • május 12. (kedd)
  • június 12. (péntek)
  • július 10. (péntek)
  • augusztus 12. (szerda)
  • szeptember 11. (péntek)
  • október 12. (hétfő)
  • november 12. (csütörtök)
  • december 2. (szerda)

Azok, akik nem bankszámlára, hanem postai úton kapják a nyugdíjat, néhány nappal később juthatnak hozzá az összeghez. A kézbesítés a Magyar Posta Zrt. által kiadott nyugdíjkifizetési naptár alapján történik.
Sokan továbbra is a postai kézbesítést választják

Bár egyre többen kérik a nyugdíj bankszámlára utalását, sok idősebb ember továbbra is ragaszkodik a hagyományos, postai kifizetéshez. Erről beszélt Király Edit, aki szerint a csesztregi Korhatártalan Klub tagjai közül sokan még mindig a készpénzes kifizetést részesítik előnyben. A klub több mint ötven tagjának körülbelül fele továbbra is a postai kézbesítést választja. A postás minden évben eljuttatja hozzájuk a nyugdíjfizetési naptárt, amely segítséget nyújt a havi kiadások megtervezésében. Előfordul az is, hogy egy házaspáron belül eltérő megoldást választanak: míg az egyikük bankszámlára kéri a nyugdíjat, a másik inkább a megszokott postai kézbesítés mellett marad. A tapasztalatok szerint az idősebb generáció egy része még mindig bizalmatlan az elektronikus fizetési megoldásokkal szemben, ezért továbbra is a készpénzes kifizetést tartja biztonságosabbnak. Mutatjuk, kiknek jár a nyugdíj előtti álláskeresési segély.

 

