Változik a nyugdíjak kifizetésének időpontja 2026-ban

A nyugdíjak utalása általában minden hónap 12. napján történik. Ha azonban ez a nap hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a kifizetést előbbre hozhatják. Az ünnepi időszakokban – például decemberben – szintén korábbi utalásra számíthatnak az érintettek. 2026 márciusában a nyugdíj kifizetése március 12-én, csütörtökön történik, így a jogosultak ezen a napon számíthatnak az összeg jóváírására a bankszámlájukon - írja a zaol.
A nyugdíjak utalásának időpontjai 2026-ban
A hivatalos folyósítási naptár szerint 2026-ban a nyugdíjak és a nyugdíjszerű ellátások az alábbi napokon érkeznek meg:
- január 12. (hétfő)
- február 12. (csütörtök)
- március 12. (csütörtök)
- április 10. (péntek)
- május 12. (kedd)
- június 12. (péntek)
- július 10. (péntek)
- augusztus 12. (szerda)
- szeptember 11. (péntek)
- október 12. (hétfő)
- november 12. (csütörtök)
- december 2. (szerda)
Azok, akik nem bankszámlára, hanem postai úton kapják a nyugdíjat, néhány nappal később juthatnak hozzá az összeghez. A kézbesítés a Magyar Posta Zrt. által kiadott nyugdíjkifizetési naptár alapján történik.
Sokan továbbra is a postai kézbesítést választják
Bár egyre többen kérik a nyugdíj bankszámlára utalását, sok idősebb ember továbbra is ragaszkodik a hagyományos, postai kifizetéshez. Erről beszélt Király Edit, aki szerint a csesztregi Korhatártalan Klub tagjai közül sokan még mindig a készpénzes kifizetést részesítik előnyben. A klub több mint ötven tagjának körülbelül fele továbbra is a postai kézbesítést választja. A postás minden évben eljuttatja hozzájuk a nyugdíjfizetési naptárt, amely segítséget nyújt a havi kiadások megtervezésében. Előfordul az is, hogy egy házaspáron belül eltérő megoldást választanak: míg az egyikük bankszámlára kéri a nyugdíjat, a másik inkább a megszokott postai kézbesítés mellett marad. A tapasztalatok szerint az idősebb generáció egy része még mindig bizalmatlan az elektronikus fizetési megoldásokkal szemben, ezért továbbra is a készpénzes kifizetést tartja biztonságosabbnak. Mutatjuk, kiknek jár a nyugdíj előtti álláskeresési segély.