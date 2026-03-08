Az internet kedvenc nyugdíjasviccei – ezt nem bírja ki röhögés nélkül

A nyugdíjas viccek mindig is a magyar humor különleges színfoltjai voltak, hiszen egyszerre csipkelődők és szerethetőek. A nyugdíjas viccek olyan élethelyzetekből merítenek, amelyek sokak számára ismerősek — a sorban állástól a gyógyszertári kalandokon át egészen az unokázásig. Egy jó poén nemcsak megnevettet, hanem egy pillanatra össze is köti a generációkat.
A nyugdíjasviccek gyakran a korkedvezményes bölcsességet és a csibészes élettapasztalatot állítják középpontba. Ezekben a poénokban az idősek nem panaszkodnak – inkább odaszúrnak egy frappáns mondattal, amire csak annyit lehet mondani: ebben bizony van igazság.
Az egyik bokszmeccsen kiütik a 4. menetben az egyik félt. A bíró rászámol, mire egy idős nő kiugrik az első sorból:
- Ismerem a buszról, nem fog felállni!
