Az internet kedvenc nyugdíjasviccei – ezt nem bírja ki röhögés nélkül

A nyugdíjasviccek gyakran a korkedvezményes bölcsességet és a csibészes élettapasztalatot állítják középpontba. Ezekben a poénokban az idősek nem panaszkodnak – inkább odaszúrnak egy frappáns mondattal, amire csak annyit lehet mondani: ebben bizony van igazság.

A nyugdíjas viccek a hétköznapok apró bosszúságait és örömeit alakítják át olyan frappáns poénná, amin generációk tudnak együtt nevetni

Fotó:Illusztráció/Chat Gpt

Az egyik bokszmeccsen kiütik a 4. menetben az egyik félt. A bíró rászámol, mire egy idős nő kiugrik az első sorból:

- Ismerem a buszról, nem fog felállni!