Nyúlós költésrothadás ütötte fel a fejét — hatósági zárlat Békéscsabán

Védőkörzetet rendelt el hétfőtől a Békés Vármegyei Kormányhivatal, miután egy békéscsabai méhészetben mézelő méhek nyúlós költésrothadása betegséget állapított meg a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma – tájékoztatta a békési önkormányzat csütörtökön az MTI-t.

Nyúlós költésrothadás miatt rendeltek el védőkörzetet egy békéscsabai méhészet körül Fotó:Illusztráció/Unplash

Nyúlós költésrothadás: öt kilométeres védőkörzet és zárlat lépett életbe

A védőkörzetet a helyi zárlat alá vont fertőzött méhészet körül legalább öt kilométeres sugarú kör által határolt területre kell elrendelni, az Békéscsaba és Békés települések közigazgatási területét részlegesen érinti – olvasható a kormányhivatal határozatában.

A zárlat ideje alatt tilos a területről méheket, kaptárakat, méhészeti eszközöket és felszereléseket, mézet, lépet és viaszt kivinni; oda méheket bevinni; illetve méhészeteket mozgatni, áttelepíteni.

A védőkörzet alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját a méhegészségügyi felelősnek meg kell vizsgálni. Amennyiben a méhész a fenti előírásokat megszegi, élelmiszerlánc-felügyeleti bírsággal sújtható.

A községi zárlatot akkor lehet feloldani, ha a zárlat alatt álló területen már egy hely sem áll a betegség miatt helyi zárlat alatt – írták.

Rémálom a magasban: méhek lepték el az óriáskereket, több gyerek súlyosan megsérült – videó

Pillanatok alatt pánik tört ki egy vásáron, amikor váratlanul elszabadult a pokol. Az óriáskerék kabinjaiban ülőket méhek lepték el, három gyerek súlyosan megsérült.

Ez az új kutatás mentheti meg a méheket a kipusztulástól

A tudósok egy olyan különleges táplálékot fejlesztettek ki, amely alapjaiban változtathatja meg a beporzók jövőjét. A méhek világszerte egyre nagyobb veszélyben vannak, de ez az új kutatási eredmény reményt adhat a fennmaradásukra.