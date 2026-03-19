Durva vita van Brüsszelben – Orbán Viktor elmondta, mi zajlik éppen

A brüsszeli tárgyalások szünetében Orbán Viktor arról beszélt, hogy „durva” volt az egyeztetés, és egy „erőszóló veszekedést” fejeztek be. Úgy fogalmazott, Magyarország harapófogóba került, mert egyik oldalról Zelenszkij, másik oldalról Brüsszel próbálta rábírni arra, hogy engedjen az ukrán követeléseknek az olajblokád kérdésében.

Kitartott a magyar álláspont mellett

A miniszterelnök szerint azonban rossz helyen és rosszkor próbálkoztak a nyomásgyakorlással, mert a magyar álláspont „mélyen be van ásva”, és az egész ország támogatja azt. Orbán Viktor azt mondta, ilyen helyzetben nem lehet eredményt elérni zsarolással, ezért a magyar pozíció változatlan maradt.

Orbán Viktor: ha van olaj, van pénz

A kormányfő végül ismét világossá tette álláspontját:

Ha van olaj, lesz pénz, ha nincs olaj, nincs pénz.”

Korábban is úgy fogalmazott, hogy ha Ukrajna hozzá akar jutni a brüsszeli forrásokhoz, akkor meg kell nyitnia a Barátság kőolajvezetéket.