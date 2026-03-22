Óraátállítás a hétvégén – erre kell felkészülni

Az óraátállítás 2026-ban március 29-én, vasárnap hajnalban történik meg. A pontos időpont hajnali 2 óra, amikor az órákat 3 órára kell előreállítani, vagyis ezen az éjszakán egy órával kevesebbet alszunk - tájékoztat a Sonline.

Óraátállítás – mikor és hogyan történik?

Az óraátállítás minden évben tavasszal és ősszel történik meg. Tavasszal előre, ősszel pedig vissza kell állítani az órákat. A mostani átállás során: hajnali 2 órakor 3 órára ugrik az idő, az éjszaka egy órával rövidebb lesz, a nappalok viszont hosszabbnak tűnnek majd.

A legtöbb digitális eszköz – például telefonok, számítógépek – automatikusan elvégzi az átállást, de a hagyományos órákat manuálisan kell beállítani.

Miért van még mindig óraátállítás?

Az óraátállítás célja eredetileg az energiatakarékosság volt, vagyis hogy jobban kihasználjuk a természetes nappali fényt.

Az elmúlt években azonban egyre többen kérdőjelezik meg a szükségességét:

egyes szakértők szerint ma már minimális az energiatakarékossági hatása,

mások a szervezetet érő terhelést emelik ki, különösen az alvásritmus felborulását.

Bár az Európai Unióban többször felmerült az eltörlése, az óraátállítás rendszere jelenleg továbbra is érvényben van.

Sokan még mindig csak egy plusz vagy mínusz egy óraként gondolnak rá, pedig a szervezet számára jóval nagyobb terhelést jelenthet az óraátállítás. A nyári időszámítás bevezetése különösen az alvásra, a hangulatra és akár a szív- és érrendszerre is hatással lehet a kutatások szerint.

