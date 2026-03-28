Óraátállítás a hétvégén – ezt jobb előre tudnia, ha utazni készül

Az óraátállításra 2026 tavaszán, március 29-én, vasárnap hajnalban kerül sor: ekkor az órákat 2:00-ról 3:00-ra kell előreállítani, ami egyúttal a nyári időszámítás kezdetét jelenti Magyarországon.
Mikor és hogyan kell átállítani az órát?
A pontos időpont hajnali 2 óra, amikor az órákat 3 órára kell előreállítani. Ez azt jelenti, hogy ezen az éjszakán egy órával kevesebbet alszunk. Az átállás célja, hogy jobban kihasználjuk a nappali világosságot, így este tovább marad világos, míg reggel valamivel később világosodik.
Hogyan érinti az óraátállítás a közlekedést?
Az óraátállítás a MÁV-csoport több belföldi és nemzetközi járatának menetrendjét is módosítja.
Érintettek például:
- Budapest–Győr
- Budapest–Esztergom
- Budapest–Székesfehérvár
- Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen
Valamint több Volán-járat is, például:
- gödöllői
- érdi
- debreceni térség
Hogyan változik a BKK járatok menetrendje?
A budapesti közlekedésben is lesznek módosítások:
- A 2:00 és 2:59 közötti indulások elmaradnak
- 3:01-től már a nyári időszámítás szerint közlekednek a járatok
- Egyes sűrítő járatok módosított rendben közlekednek
Fontos, hogy az utasok előre tájékozódjanak, különösen az éjszakai járatok esetében.
Megszűnhet az óraátállítás Európában?
Az óraátállítás megszüntetése évek óta napirenden van Európában, és egyre több szervezet sürgeti a változást: már több mint 200 tudományos és társadalmi szervezet áll ki mellette, köztük a Magyar Alvás Szövetség is, amely egy nemzetközi kezdeményezéshez csatlakozott. A cél egy egységesebb, a természetes nappali fényhez jobban igazodó időzóna bevezetése, mivel a szakértők szerint az évenkénti kétszeri átállás kedvezőtlen hatással lehet az egészségre, a gazdaság működésére és a közlekedés biztonságára is.
Az emberi szervezet belső órája – a cirkadián ritmus – kulcsszerepet játszik az alvás, a hormonháztartás és a szív működésének szabályozásában. A tavaszi óraátállítás során elveszített egy óra alvás fokozott terhelést jelent a szervezetnek: a vérnyomás megemelkedhet, a pulzus gyorsul, és a test stresszreakcióval próbál alkalmazkodni.
Nyári vagy téli idő? Kinek mi az előnyösebb?
A téli időszámítás a természetes nappali ciklushoz igazodik, ezért orvosilag egészségesebbnek tartják. A nyári idő viszont hosszabb világos estéket, több szabadidős tevékenységet és jobb hangulatot biztosít – ami gazdasági és társadalmi szempontból kedvező. Az ideális megoldás a kettős váltás megszüntetése lenne, hiszen a gyakori átállás többet árt, mint használ.
