Óraátállítás a hétvégén – ezt jobb előre tudnia, ha utazni készül

Az óraátállításra 2026 tavaszán, március 29-én, vasárnap hajnalban kerül sor: ekkor az órákat 2:00-ról 3:00-ra kell előreállítani, ami egyúttal a nyári időszámítás kezdetét jelenti Magyarországon.

Az óraátállítás miatt egy órával rövidebb lesz az éjszaka - Fotó: Motortion Films / Shutterstock

Mikor és hogyan kell átállítani az órát?

A pontos időpont hajnali 2 óra, amikor az órákat 3 órára kell előreállítani. Ez azt jelenti, hogy ezen az éjszakán egy órával kevesebbet alszunk. Az átállás célja, hogy jobban kihasználjuk a nappali világosságot, így este tovább marad világos, míg reggel valamivel később világosodik.

Hogyan érinti az óraátállítás a közlekedést?

Az óraátállítás a MÁV-csoport több belföldi és nemzetközi járatának menetrendjét is módosítja.

Érintettek például:

Budapest–Győr

Budapest–Esztergom

Budapest–Székesfehérvár

Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen

Valamint több Volán-járat is, például:

gödöllői

érdi

debreceni térség

Hogyan változik a BKK járatok menetrendje?

A budapesti közlekedésben is lesznek módosítások:

A 2:00 és 2:59 közötti indulások elmaradnak

3:01-től már a nyári időszámítás szerint közlekednek a járatok

Egyes sűrítő járatok módosított rendben közlekednek

Fontos, hogy az utasok előre tájékozódjanak, különösen az éjszakai járatok esetében.

Megszűnhet az óraátállítás Európában?

Az óraátállítás megszüntetése évek óta napirenden van Európában, és egyre több szervezet sürgeti a változást: már több mint 200 tudományos és társadalmi szervezet áll ki mellette, köztük a Magyar Alvás Szövetség is, amely egy nemzetközi kezdeményezéshez csatlakozott. A cél egy egységesebb, a természetes nappali fényhez jobban igazodó időzóna bevezetése, mivel a szakértők szerint az évenkénti kétszeri átállás kedvezőtlen hatással lehet az egészségre, a gazdaság működésére és a közlekedés biztonságára is.