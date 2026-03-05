Orbán Balázs: Ki kell maradni a háborúból és le kell törni az ukrán olajblokádot

Orbán Balázs a Fidesz-KDNP országjárásának fórumát megelőző sajtótájékoztatón hangsúlyozta: "mi, magyarok különbözőek vagyunk, különböző világnézetűek, különböző módon gondolkodunk a politikáról, de most egy olyan helyzet van, amikor össze kell fognia minden magyarnak".

Ha a Fidesz-KDNP képviselői kapják meg a bizalmat, akkor az Országgyűlés a következő négy évben nem fog olyan döntést hozni, amellyel háborúba vinné Magyarországot, nem fog hozzájárulni Ukrajna európai uniós csatlakozásához, és nem fogja a Magyarországnak, a magyar családoknak, vállalkozásoknak járó pénzeket odaadni valami más cél oltárán

- hangoztatta. Úgy vélte, egy ilyen helyzetben, amikor az ellenfelük nem tud nemet mondani Kijev és Brüsszel elvárásainak, sőt, azt látják, Magyar Péter Tisza-elnök összejátszik az ukránokkal, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, összejátszik Brüsszellel, és egy "mindannyiunk számára meghatározó konfliktusban Ukrajna, nem pedig Magyarország oldalán áll", minden választópolgár figyelmét arra hívják fel, hogy a Fidesz-KDNP és jelöltjei jelentik a biztos választást. Jelezte, a Fidesz-KDNP jelöltjei "mindenhol teljes erővel kampányolnak", egyúttal Kelei Zitát, a pártszövetség Somogy 2. számú, Barcs központú választókörzetében induló jelöltjét ajánlotta a választók figyelmébe.

Orbán Balázs reagált az ukrán államfő nyilatkozatára, miszerint "majd a katonáik felkeresik a magyar miniszterelnököt, ha nem járulunk hozzá ahhoz, hogy Ukrajna elvigye az európai és benne a magyar emberek pénzét". A politikai igazgató szavai szerint "ilyen veszélyes, háborús időkben elfogadhatatlan, hogy egy olyan szomszédos ország elnöke, amelyet Magyarország humanitárius akcióprogramok keretében támogat, megfenyegesse a magyar kormányfőt azért, mert kiáll a magyar nemzeti érdekek mellett.

Egy olyan helyzetben, amiben az energiáért óriási küzdelem megy, a Közel-Kelet lángokban van, elfogadhatatlan, hogy az ukrán elnök lezárja a Barátság kőolajvezetéket, mert ő nem akar orosz energiát látni Európában, ezért káoszt és elszabaduló árakat akar előidézni Magyarországon, hogy ezzel is támogassa Magyar Pétert és a Tisza Párt kampányát.

Orbán Balázs arra az újságírói kérdésre, hogy Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője miért nem válaszol arra, hogy Magyarországot le kell-e választani az orosz olajról, illetve miért kellemetlen neki ez a kérdés, azzal reagált: Ukrajna, Brüsszel és a nyugati energiacégek érdeke, hogy Európában ne legyen olcsó orosz energia.