Orbán Balázs: Sorsdöntő választás vár Magyarországra

Emlékeztetett: komoly konfliktus robbant ki az elmúlt hetekben Ukrajna és Magyarország között. Az ukrán elnök egyértelművé tette, azt várja el minden európai országtól, hogy támogassa Ukrajnát a háborúban pénzzel, fegyverrel és katonákkal, valamint támogassa országa uniós csatlakozását és váljon le az olcsó orosz energiáról. Ezek a követelések Magyarország érdekeivel ellentétesek:

nem akarunk háborúba menni, nem akarjuk Ukrajna háborúját támogatni és nem akarjuk, hogy Ukrajna az EU tagja legyen, mert az komoly biztonsági kockázatot jelentene és a magyar gazdaság lehetőségeit is kifejezetten szűkítené

- mondta. Nem akarunk lemondani az olcsó orosz energiáról sem: a Közel-Keleten kitört háború miatt a gáz- és olajárak az egekbe szöktek, így Európának és hazánknak is szüksége van az olcsó orosz energiára. Csak így lehet megvédeni az alacsonyabb benzinárakat és a rezsicsökkentést - húzta alá. Arra kérünk mindenkit, hogy április 12-én álljon ki Magyarország mellett, támogassa Orbán Viktor háborúellenes erőfeszítéseit, mondjon nemet a brüsszeli és ukrán zsarolásokra és fenyegetésekre - fogalmazott.

Amennyiben a Fidesz-KDNP jelöltjei bizalmat kapnak, a kormány garantálja, hogy hazánk a következő 4 évben is kimarad a háborúból, nem hagyja, hogy Ukrajnába vigyék a magyar családok és vállalkozások pénzét Ukrajnába és vállalja, hogy alacsonyan tartja a benzinárakat és megvédi a rezsicsökkentést

- közölte. Kérdésre válaszolva arról is beszélt: Manfred Weber meggyőződése, hogy az unió előtt álló legfontosabb feladat az ukrán háború támogatása. Nem csak pénzt és fegyvert, de katonákat is küldene - tette hozzá. Ezért az Európai Néppárt elnöke nyilvánvalóan azokat a politikai erőket támogatja Magyarországon - így a Tisza Pártot és Magyar Pétert -, aki ezt a programot végrehajtaná. Ezért van az, hogy az ukrán és brüsszeli elit is kormányváltáson dolgozik, mert tudják, hogy Orbán Viktortól soha nem kapnák meg, amit követelnének - fogalmazott.

Nekünk ebben a helyzetben kell teljesítenünk és nemet kell tudnunk mondani a kijevi és brüsszeli diktátumokra, a Manfred Weber-féle fenyegetőzésekre és zsarolásokra és ki kell állnunk Magyarország békéje és biztonsága mellett - jelentette ki. Kifejtette: az elmúlt napokban az is egyértelművé vált, hogy a Facebook beavatkozik a magyar választásokba.