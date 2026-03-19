Orbán Balázs

Orbán Balázs: Sorsdöntő választás vár Magyarországra

Április 12-én sorsdöntő választás vár Magyarországra olyan viszonyok között, amikor a körülöttünk lévő helyzet rendkívül veszélyes - jelentette ki Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a kormánypártok országjárásának isaszegi fóruma előtt tartott csütörtöki sajtótájékoztatón.
Emlékeztetett: komoly konfliktus robbant ki az elmúlt hetekben Ukrajna és Magyarország között. Az ukrán elnök egyértelművé tette, azt várja el minden európai országtól, hogy támogassa Ukrajnát a háborúban pénzzel, fegyverrel és katonákkal, valamint támogassa országa uniós csatlakozását és váljon le az olcsó orosz energiáról. Ezek a követelések Magyarország érdekeivel ellentétesek: 

nem akarunk háborúba menni, nem akarjuk Ukrajna háborúját támogatni és nem akarjuk, hogy Ukrajna az EU tagja legyen, mert az komoly biztonsági kockázatot jelentene és a magyar gazdaság lehetőségeit is kifejezetten szűkítené

 - mondta. Nem akarunk lemondani az olcsó orosz energiáról sem: a Közel-Keleten kitört háború miatt a gáz- és olajárak az egekbe szöktek, így Európának és hazánknak is szüksége van az olcsó orosz energiára. Csak így lehet megvédeni az alacsonyabb benzinárakat és a rezsicsökkentést - húzta alá. Arra kérünk mindenkit, hogy április 12-én álljon ki Magyarország mellett, támogassa Orbán Viktor háborúellenes erőfeszítéseit, mondjon nemet a brüsszeli és ukrán zsarolásokra és fenyegetésekre - fogalmazott. 

Amennyiben a Fidesz-KDNP jelöltjei bizalmat kapnak, a kormány garantálja, hogy hazánk a következő 4 évben is kimarad a háborúból, nem hagyja, hogy Ukrajnába vigyék a magyar családok és vállalkozások pénzét Ukrajnába és vállalja, hogy alacsonyan tartja a benzinárakat és megvédi a rezsicsökkentést

 - közölte. Kérdésre válaszolva arról is beszélt: Manfred Weber meggyőződése, hogy az unió előtt álló legfontosabb feladat az ukrán háború támogatása. Nem csak pénzt és fegyvert, de katonákat is küldene - tette hozzá. Ezért az Európai Néppárt elnöke nyilvánvalóan azokat a politikai erőket támogatja Magyarországon - így a Tisza Pártot és Magyar Pétert -, aki ezt a programot végrehajtaná. Ezért van az, hogy az ukrán és brüsszeli elit is kormányváltáson dolgozik, mert tudják, hogy Orbán Viktortól soha nem kapnák meg, amit követelnének - fogalmazott. 

Nekünk ebben a helyzetben kell teljesítenünk és nemet kell tudnunk mondani a kijevi és brüsszeli diktátumokra, a Manfred Weber-féle fenyegetőzésekre és zsarolásokra és ki kell állnunk Magyarország békéje és biztonsága mellett - jelentette ki. Kifejtette: az elmúlt napokban az is egyértelművé vált, hogy a Facebook beavatkozik a magyar választásokba.

 Bizonyítottan megtette ezt már korábban is, az erre vonatkozó dokumentumokat az amerikai kongresszus nyilvánosságra is hozta. Ezekből kiderül, hogy a Facebook nem magától találja ki ezeket, hanem a brüsszeli politikusok kérésének tesz eleget, így próbálva elnyomni a háborúellenes narratívát és támogatni az ukránpárti propagandát valamennyi európai országban.

A jobboldali, háborúellenes politikusok mindenhol nehezített terepen dolgoznak, nekünk elsősorban nem algoritmuscsatát kell nyernünk, hanem a választók bizalmát kiérdemelnünk 

- hangsúlyozta. Kérdésre válaszolva kijelentette: a Tisza március 15-i menete egy ukránpárti menet volt, Daniel Freund is nyilatkozott ezzel kapcsolatban. A Tisza Párt és a mögötte álló támogatók ukránpártiak, ez a napnál is világosabb, ezen nincs mit bizonyítani - húzta alá Orbán Balázs.

