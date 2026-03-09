Orbán Balázs nagy bejelentése: így védi meg a kormány a magyarokat az olajblokád sokkjától

Orbán Balázs úgy fogalmazott, "Magyar Péter ma is színjátékot játszik". Kijevi és brüsszeli barátaikkal együtt kockáztatják Magyarország energiabiztonságát, szankciók alá vonták az olcsó orosz energiát és támogatják a Zelenszkij-féle olajblokádot - írta, hozzátéve: minden, amit a Tisza Párt eddig az Európai Parlamentben megszavazott, Ukrajna érdekét szolgálta.
Orbán Balázs: megvédjük a magyar családokat az ukrán–Tisza olajblokád hatásaitól
"Nekünk Magyarország az első!" - emelte ki, rámutatva arra, hogy a következő napokban a benzinárak meredeken nőni fognak egész Európában.
"Mi viszont megvédjük a magyar családokat az ukrán-Tisza olajblokád hátrányos következményeitől" - írta Orbán Balázs.
Hozzátette: "a kormány a mai ülésen úgy döntött, hogy holnaptól a magyarok számára védett árat vezetünk be az üzemanyagra!"
Orbán Viktor: Ma éjféltől védett árat vezetünk be
Üzemanyagár korlátozást vezet be hétfő éjféltől a kormány. A védett árat benzin esetében 595 forinton, míg a gázolajat 615 forinton rögzítették. A hatósági árat csak magyar rendszámú és magyar forgalmival rendelkező gépjárművek vehetik igénybe.