magyarország

Orbán Balázs nagy bejelentése: így védi meg a kormány a magyarokat az olajblokád sokkjától

33 perce
Olvasási idő: 3 perc
Megvédjük a magyar családokat az ukrán-Tisza olajblokád hátrányos következményeitől - írta a miniszterelnök politikai igazgatója hétfőn Facebook-bejegyzésében.
magyarországkormányOrbán Balázs

Orbán Balázs úgy fogalmazott, "Magyar Péter ma is színjátékot játszik". Kijevi és brüsszeli barátaikkal együtt kockáztatják Magyarország energiabiztonságát, szankciók alá vonták az olcsó orosz energiát és támogatják a Zelenszkij-féle olajblokádot - írta, hozzátéve: minden, amit a Tisza Párt eddig az Európai Parlamentben megszavazott, Ukrajna érdekét szolgálta.

Orbán Balázs szerint a kormány intézkedésekkel védi meg a magyar családokat az ukrán–Tisza olajblokád és a várható benzinár-emelkedés következményeitől.
Orbán Balázs szerint a kormány intézkedésekkel védi meg a magyar családokat az ukrán–Tisza olajblokád és a várható benzinár-emelkedés következményeitől Fotó: Kovács Márton / MTI Fotószerkesztõség

Orbán Balázs: megvédjük a magyar családokat az ukrán–Tisza olajblokád hatásaitól

"Nekünk Magyarország az első!" - emelte ki, rámutatva arra, hogy a következő napokban a benzinárak meredeken nőni fognak egész Európában.

"Mi viszont megvédjük a magyar családokat az ukrán-Tisza olajblokád hátrányos következményeitől" - írta Orbán Balázs.

Hozzátette: "a kormány a mai ülésen úgy döntött, hogy holnaptól a magyarok számára védett árat vezetünk be az üzemanyagra!"

Orbán Viktor: Ma éjféltől védett árat vezetünk be

Üzemanyagár korlátozást vezet be hétfő éjféltől a kormány. A védett árat benzin esetében 595 forinton, míg a gázolajat 615 forinton rögzítették. A hatósági árat csak magyar rendszámú és magyar forgalmival rendelkező gépjárművek vehetik igénybe.

 

