Orbán Viktor: Az ellenzék az ukránok oldalára áll az energia ügyében

A kormányfő kiemelte, ha kell, mindenkivel szembe kell fordulni, meg kell védeni az érdekeinket, ahogy legutóbb is ezt tette. "Ha kell, konfliktust vállaltam Brüsszellel is meg az ukránokkal is" - mondta, hozzátéve: az ukránok mindent föltettek egy lapra. "Az ukránok ukránbarát kormányt akarnak Magyarországon.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Nem csinálnak ebből titkot, meg is mondják. Zelenszkij meg is fenyeget bennünket. Megfenyegeti az országot, megfenyegeti a kormányt, meg a miniszterelnököt is" - fogalmazott.

Orbán Viktor kiemelte: az ellenzék nem a magyarok oldalára, hanem az ukránok oldalára áll az energia ügyében; "már régen összebeszéltek a hátunk mögött" az ukránok, a Tisza meg Brüsszel, hogy Magyarországon a választások után legyen ukránbarát kormány, amely teljesíti az ukránok követeléseit, beengedi őket az unióba, odaadja a magyarok pénzét Kijevnek, és leválasztja Magyarországot az olcsó energiáról".

Csak megfeszített munkával lehet nyerni

Olyan szoros verseny van, hogy csak megfeszített munkával lehet nyerni - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök az áprilisi országgyűlési választásról csütörtökön a kormánypártok országjárásának pásztói állomásán.

A kormányfő, a Fidesz elnöke kiemelte: nagy csata van, "nekünk nem egyszerűen egy Tisza nevű pártot kell legyőzni". Hozzátette: nem a Tisza jelenti a problémát, hanem "a rengeteg pénz, ami mögöttük van, és amit Brüsszelből is és Kijevből is küldenek nekik".

Nekünk nyernünk kellene, és én hiszem, hogy így lesz, de ha nem dolgozunk, nem tudjuk az esélyt beváltani" - hívta fel a figyelmet. Arra kérte hallgatóságát, "úgy szavazzanak, hogy az önök voksán dőlhet el az ország sorsa.

"Ez a mandátum nekünk kell", ha ez nincs, akkor nincs nemzeti, keresztény és polgári kormány - utalt Becsó Zsoltra, a Fidesz térségi jelöltjére a miniszterelnök, hozzáfűzve: "ki kell állni magunkért, (...) gyáván nem lehet választást nyerni". Orbán Viktor közölte: a legvégén, az utolsó héten nagy mozgósítási verseny lesz. "Addig is fontos napok állnak előttünk, de az utolsó néhány nap, az lesz a legfontosabb, a húsvét utáni hét." Kijelentette, "miután becsületesen elvégeztük a munkánkat, nem tűzhetünk ki" kisebb célt magunk elé, mint a legutóbbi választáson: "akkor 87 egyéni mandátumot nyertünk meg".