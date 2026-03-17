Csúnyán alulmaradt Magyar Péter Orbán Viktorral szemben

Deák Dániel szerint Magyar Péter rendezvénye alulmaradt Orbán Viktor országjárásával szemben. Az elemző Facebook-oldalán tett ki egy bejegyzést, melyen a Tisza politikusának a rendezvénye van párhuzamba állítva Orbán Viktor országjárásával. Egyértelmű, hogy melyiken voltak többen.
A bejegyzés előzménye, hogy Orbán Viktor országjárása Egerben is jelentős tömeget mozgatott meg. Az egri békemenet résztvevői az Eszterházy térről a Dobó térre vonultak, ahol közösen álltak ki a béke mellett.
Orbán Viktor Egerben
Az esemény a miniszterelnök országjárásának részeként valósult meg, amelynek célja, hogy Orbán Viktor személyesen találkozzon az emberekkel különböző városokban. Deák Dániel párhuzamba állította a Fidesz rendezvényét Magyar Péterével. A kép önmagáért beszél.
