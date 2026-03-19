Orbán Viktor: Ha van olaj, van pénz, ha nincs olaj, nincs pénz

Az elmúlt évek egyik legfeszültebb hangulatú uniós csúcstalálkozója zajlik Brüsszelben. Orbán Viktor miniszterelnök világosan kijelentette: Magyarország tartja a pozícióját.
Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Brüsszelben vesz részt az EU-csúcson. A miniszterelnök elmondta, hogy Magyarország tartja a pozícióját, és nem támogat semmilyen pénzügyi döntést, amíg fennáll az olajszállítások korlátozása.
Tartjuk a pozíciónkat. Ha van olaj, van pénz, ha nincs olaj, nincs pénz
– szögezte le Orbán Viktor az EU-csúcs közben.
Orbán Viktor: Brüsszel és Kijev összejátszik, az olajblokádot nekünk kell megoldanunk
A miniszterelnök sajtótájékoztatót tartott Brüsszelben az EU-csúcs előtt. Orbán Viktor elmondta, hogy Magyarország nem enged az ukrán nyomásnak, és nem támogat semmilyen pénzügyi döntést, amíg fennáll az olajszállítások korlátozása.
