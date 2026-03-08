Orbán Viktor: Hatalmas győzelem Kazincbarcikán az időközi választáson

Hatalmas győzelem Kazincbarcikán az időközi választáson - írta Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap este a Facebook-oldalán. Hozzátette: "Valóság vs. Tisza: 2:0".

"Ezen a településen 16 év után nyertünk egyéni önkormányzati körzetet" - jegyezte meg a posztban a miniszterelnök, a Fidesz elnöke.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye harmadik legnagyobb városának 7. számú egyéni választókerületében az előző képviselő halála miatt kellett kiírni időközi választást. A választáson hárman indultak, közülük Kaló Attila, a Fidesz-KDNP jelöltje a szavazatok 43,2%-ának megszerzésével jutott mandátumhoz.