Orbán Viktor

Orbán Viktor most minden magyarnak üzent

36 perce
Olvasási idő: 3 perc
Újabb erős politikai üzenetet fogalmazott meg a miniszterelnök az országjárás során. Orbán Viktor Hódmezővásárhelyen arról beszélt, hogy Magyarország biztonságát és a háborúból való kimaradást csak nemzeti egységgel lehet megőrizni.
Orbán ViktorVálasztás 2026országjárásHódmezővásárhely

Brüsszel, Kijev és a Tisza összejátszanak a magyar emberek ellen; nem szabad hagynunk, hogy Magyarországon ukránpárti kormány alakuljon - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke vasárnap Hódmezővásárhelyen, a kormánypártok választási nagygyűlésén.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond országjárásának hódmezővásárhelyi állomásán 2026. március 22-én
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

A miniszterelnök beszédében kiemelte: áprilisban sorsot választunk magunknak. Hiába követelőzik Brüsszel és Kijev, nem fogjuk tönkretenni Magyarországot a kedvükért, nem engedhetjük, hogy a pénzünket Kijevbe, a fiainkat pedig Ukrajnába küldjék! - hangoztatta.

Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarországon csak a Fidesz képes kivédeni a hazánkat fenyegető veszélyeket és megvédeni az ország biztonságát. Újítsuk meg a háborúellenes szövetségünket áprilisban, mert csak nemzeti egységgel tudjuk kívül tartani Magyarországot háborúból - fogalmazott. Hozzátette: a Fidesz a biztos választás.

