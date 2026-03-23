Orbán Viktor megmutatta Kecskeméten, hogy a nemzeti kormány van többségben

Kecskemétről jelentkezett be Orbán Viktor az országjárás újabb állomásán. A miniszterelnök szerint a béke és a nemzeti kormány mellett most is nagy tömegek mozdultak meg.

Rengetegen csatlakoztak a kecskeméti Békemenethez

Orbán Viktor:

Kecskeméten is megmutattuk, hogy a béke és a nemzeti kormány mellett óriási tömegek mozdulnak meg. Mi vagyunk a többség!

Orbán Viktor Kecskeméten

Újabb állomásához érkezett a miniszterelnök országjárása: hétfő este Kecskeméten találkozott a választókkal. A kampány hajrájában Orbán Viktor napról napra személyesen szólítja meg a vidéki Magyarországot.

Akármi is történik, meg fogjuk védeni Magyarországot minden fenyegető veszéllyel szemben

– mondta a magyar miniszterelnök.