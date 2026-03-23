Ilyen a tiszás szeretetország: döbbenetes jelenetek Kecskeméten

A tiszás provokátorok először Lázár János beszéde alatt ordibáltak, hőzöngtek és füttyögtek, majd Orbán Viktor beszéde alatt tovább folytatták az obszcén bekiabálást. Orbán Viktor lépésére azonban minden bizonnyal nem számítottak. A miniszterelnök ugyanis megkérte a jelen lévő tömeget arra, hogy csendesedjenek el kicsit, így meghallhatják a különbséget a magyar kormányt támogató békés emberek és a tiszás gyűlöletkeltők között. Míg az Orbán Viktort támogató tömeg csendben várt, addig a tiszások folytatták az agresszív, vállalhatatlan megnyilvánulások sorát.

Orbán Viktor ezt követően kijelentette: ha bármit mondanak is, az mindig rólunk szól. Acsarkodás és ócsárlás. Amikor mi beszélünk, mi egymáshoz beszélünk, mi az országról beszélünk, mi a hazánkról beszélünk, mi a jövőről beszélünk, mi a választás tétjéről beszélünk.

Meg kell érteni a tiszásoknak is ott hátul, kérem fogadják ezt el tőlem. Gyűlöletre, dühre nem lehet sem jövőt, sem hazát építeni. Lehetnek vitáink egymással, de hazát, nemzetet csak szeretettel és összefogással lehet építeni.

Korábban Lázár János így fogalmazott:

Hallhatjátok, hogy gyűlölködnek azok a tiszások, akik ordibálnak, füttyögnek, uszítanak, hergelnek itt a hátsó sorokban. Ez a választás tétje. Válasszatok, hogy rájuk szavaz-e bárki is. Azokra, akik Magyar Péter megbízásából és vezetésével káoszt akarnak ebben az országban, vagy Orbán Viktorra, aki mindenki számára garantálja a békét Magyarországon.

A miniszter szerint a provokátorokat azért küldte Magyar Péter, mert kétségbe vannak esve.

Kecskeméten a HírTv riporternője is rémisztő helyzetbe került. Őt az agresszív tiszások körbe állták, minden áron meg akarták zavarni abban, hogy végezni tudja a munkáját. A riporternő azonban hihetetlen bátorságról tett tanúbizonyságot, nem hagyta, hogy a provokátorok megfélemlítsék.