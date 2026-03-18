Nem várt helyen bukkant fel a magyar miniszterelnök – videón a különös megálló

Közvetlen, jó hangulatú pillanatokat mutat a miniszterelnök friss közösségi bejegyzése. Orbán Viktor egy videóban megmutatta, hogyan telt a kulcsi megálló az országjárás során. A felvételen a focipálya, a helyi kocsma és a választókkal készült közös képsorok is feltűnnek.
Orbán Viktor országjárása
Fórum előtt meccsnézés a kulcsi kocsmában. Mindent megtettünk, de nem tudtuk kiszurkolni a Fradinak
– írta a miniszterelnök a Facebook-oldalán.
Orbán Viktor dunaújvárosi országjárása
Kaposvár és Eger után Dunaújvárosban folytatódik ma a miniszterelnök országjárása. Orbán Viktor a városközpontban, a Dózsa Mozi előtt mond kampánybeszédet.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!