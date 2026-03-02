Orbán Viktor: Mi vagyunk az élő példája annak, hogy lehet nemet mondani

Hozzátette: a háborúba sem kötelező beleugrani, sőt, még a pénzünket sem kell odaadni az ukránoknak, hiszen a magyarok bebizonyították, hogy lehetséges nemet mondani. "Magyarország nem a mérete miatt veszélyes, a bátorsága meg a példája miatt. Ezért akarnak levadászni bennünket, és ezért akarnak a mostani nemzeti kormány helyett egy ukránbarát kormányt, és erről szerintem meg is egyeztek a Tiszával meg az ukránokkal" - mondta Orbán Viktor.
Kijelentette: Brüsszel, a kijeviek, meg a Tisza összejátszanak egymással azért, hogy a választások után Magyarországon olyan kormány alakuljon, amely ukránbarát és Brüsszelbarát. Orbán Viktor szerint a mostani olajblokád mögött is összejátszás van, ez magyarázza az időzítést. Káosz, 1000 forint fölé menő benzinár, zűrzavar, elégedetlenség, és a kormánnyal szembeni ellenérzéseket meg lehet növelni. "Senki sem szeret úgy választásba menni, én sem szeretnék, hogy közben egy gazdasági káosz bontakozik ki az ország horizontján. Úgyhogy szerintem itt erről van szó, tehát a következő időszakban, a jövőben a háborúval, az ukránokkal, az olajszállítással is meg kell küzdenünk" - mondta a soproni fórumon a kormányfő. A választási kampányról szólva Orbán Viktor hangsúlyozta, a soproni központú választókerületben mindig meg kellett dolgozni a sikerért.
Az elmúlt 35 év eredményei alapján felállított erősorrendben a soproni kerület, melyben Barcza Attila a Fidesz-KDNP jelöltje - akit olyan derék embernek nevezett, akire jó lelkiismerettel lehet szavazni - a 45. legerősebb. A pártelnök ugyanakkor esélyt lát a győzelemre, mert a legfontosabb civilizációs kérdésekben a Fidesz-KDNP és a soproniak között egyetértés van. Mint mondta, a polgári, nemzeti, keresztény értékek, jövőkép, kultúra, hagyományok Sopron városában itthon vannak. Szavai szerint Sopronban egy népszavazáson a migrációval szembeni álláspont lehet, hogy még a 100 százalék fölé is szaladna. A családot a kormány és az itt élő közösségek egyformán fontosnak tartják - mondta a miniszterelnök, hozzátéve, nem véletlen, hogy mindig is támogatták azokat a nehéz politikai csatákat, amelyek az alkotmánymódosításhoz kapcsolódtak.
Orbán Viktor megjegyezte, régen nem kellett beleírni az alkotmányba, mindenki tudta magától is, hogy "a család az egy férfi és egy nő, és hogy az apa az férfi, az anya meg nő". A migráció, a bevándorlásmentes Magyarország, a családok tisztelete, a család, mint az élet alapegysége, olyan ügyek, melyekben biztosan egy gyékényen árulnak a soproniak és a kormány - fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve: a háború kérdésében is így van ez. A város sokat szenvedett, pontosan tudja a béke értékét, és hogyha itt szavazni kellene a háborúról és békéről, akkor ebben a városban az emberek nagy többsége a béke mellett szavazna - mondta. Orbán Viktor rámutatott, a munka ügyében is egyetértés van a kormány és a soproniak között. A kormány 2010 után munkaalapú társadalmat épített föl. Azok az emberek kerültek többségbe Magyarországon, akik azt mondják, hogy ők nem akarják, hogy olyanok, akik tudnának, csak nem akarnak dolgozni, az ő pénzükből éljenek meg. A kormánytól pedig azt várják el, hogy teremtsen lehetőséget az emberek számára, hogy dolgozni tudjanak.
Magyarországon 2010-ben 3,6 millió ember dolgozott, most 4,7 millió, és a kormány terve, hogy a következő ciklus végén 5 millió magyar dolgozzon. A miniszterelnök úgy fogalmazott, egy választáskor fontos az is, "hogy el tudunk-e számolni a mögöttünk hagyott négy évvel". Orbán Viktor leszögezte, a kormánynak nincs egyetlen olyan vállalása sem, amit ne valósított volna meg mára. Sőt, van egy-két olyan dolog, amit nem vállaltak, de mégis időközben lehetőség nyílott rá, ezért megcsinálták - mondta, példaként említve a 14. havi nyugdíj a bevezetését. Szintén nem vállalták, de fontos, hogy el tudták indítani a 3 százalékos fix hitelezésű otthonteremtési programot - közölte a kormányfő. Kiemelte, ez azoknak a soproniaknak is fontos - talán az első igazán fontos dolog - akik Ausztriában dolgoznak. A miniszterelnök rámutatott, ma Európában első otthont a magyar fiataloknál senki sem szerezhet könnyebben.
A kormány megduplázta a gyerekek utáni adókedvezményt, a gyes és a gyed adóját eltörölték, a 40 év alatti kétgyermekes édesanyáknak életük végéig nem kell személyi jövedelemadót fizetniük, ahogy a 30 év alatti anyáknak sem. A következő évben pedig az 50 év alatti kétgyermekeseknek sem kell fizetniük jövedelemadót. Három év múlva pedig azok az édesanyák, akik legalább két gyermeket vállaltak, életük végéig nem fizetnie jövedelemadót - hangsúlyozta Orbán Viktor. A kormány azon túl, hogy "örül annak, ha az embereknek több pénze van" egy több mint tíz évvel ezelőtti vállalását próbálja meg teljesíteni ezzel: akik gyermeket vállaltak azok nem kerüljenek rosszabb helyzetbe, mint azok, akik nem vállaltak - mondta a kormányfő. Úgy fogalmazott, még van mit tenni, a háromgyerekeseknél talán már sikerült elérni, a kétgyerekeseknél sincs ez messze, a következő négy év végére pedig Magyarország - egyetlen országként egész Európában - eljut oda, hogy gyermeket vállalni nem jelent egzisztenciális hátrányt. A kormányfő leszögezte, a jövő szempontjából a kulcskérdés a háború lesz. Háború van egyfelől Oroszország és Ukrajna határvidékén, és most a Közel-Keleten is, ez utóbbi végkifejlete megjósolhatatlan - mondta. Orbán Viktor a Közel-keleti háborúról azt mondta: nehéz a gazdasági helyzet, de ez most mindegy, sok magyar van kint, épségben haza kell őket hozni.
Orbán Viktor úgy vélte, senki sem tudja, milyen bevándorlási problémákat okoz az elhúzódó katonai konfliktus. Irán egy 90 milliós ország, "ha onnan megindulnak, a következő Törökország és már itt vannak a Balkánon, és itt vannak a mi kerítésünknél", föl kell készülni arra, hogy újra migrációs nyomás alá kerülhet Magyarország - mutatott rá.
Hozzátette, föl kell készülni egy olajválságra is, "megrázza a gazdaságot, az nagy bajokat tud okozni, és ott legény kell a gátra ahhoz, hogy annak a hatásait fékezni tudjuk", ráadásul Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy döntött, olajblokád alá veszi Magyarországot. Hangsúlyozta, mindent megtett, hogy a valós információkat összegyűjtse, ezért felelőssége teljes tudatában mondja, a Barátság olajvezeték újraindításának semmilyen műszaki akadálya nincs, csak azért nem indítják újra, mert politikai okokból nem akarják. Magyarország ezért nehéz helyzetbe került, az olajtartalékot azonban "úgy alakították", hogy a következő 2-3 hónapban képesek lesznek az ország ellátását biztosítani, de a választások után megoldásokat kell találniuk. Orbán Viktor kitért arra is, hogy az európai vezetők úgy beszélnek az orosz-ukrán háborúról, mint a saját háborújukról, a német kancellár és mások is azt mondják, az oroszokat az ukrán határon le fogják győzni. Tehát az európai vezetők ezt a mostani lehetőséget háborús győzelemmé akarják alakítani.
"Ezért adják ezt a temérdek pénzt is. És az én véleményem az, hogy valójában a pénzük után futnak, elköltöttek 200 milliárd eurót, most adnak 90 milliárdot, aztán mert az ukránok kértek, kell adniuk 800 milliárdot Ukrajna működtetésére" - fogalmazott. Értékelése szerint miután az európaiak "már elfüstöltek 200-at, meg most 90-et, ezért egyetlen módon tudják visszaszerezni a pénzüket, és erről nyíltan beszélnek, legyőzik az oroszokat, és jóvátétel fizetésére fogják őket kötelezni". "Ez a nagy terv, és ebbe akarnak bennünket belevinni, szerintem ez egy tévedés" - hangoztatta a miniszterelnök, rámutatva: a háborút a frontvonalon nem lehet lezárni, és még soha senki nem mondta meg azt, hogyan lehet hagyományos fegyverzettel vívott háborúban legyőzni egy országot, amelynek atomfegyverei vannak.
Orbán Viktor kijelentette, "a következő kormánytól azt kell majd elvárnunk, hogy Magyarországot tartsa kívül a háborún. Ne adjon katonát, ne adjon fegyvereket és ne adjon pénzt és maradjon ki a háborúból".
"Kimaradni, ez lesz a kulcsszó a következő négy évben", de kimaradni nehéz, "ezt onnan lehet tudni, hogy eddig nem sikerült" - mondta, utalva arra, hogy Magyarországot az első és a második világháborúba is "beletolták". Nekünk egy olyan kormányra van szükségünk, amely némi hadiszerencsével képes lesz arra, hogy Magyarországot kívül tartsa ezen a háborún, és "kellő szerénységgel mondom", "részben a tapasztalat okán, részben a szívünk okán mi képesnek érezzük magunkat erre", és én saját magamat is alkalmasnak gondolom", "nem látok mást, akinek több esélye lenne, mint nekem" - fogalmazott. Kitért rá, a civilizációs dolgokban való egyetértés, a vállalt munka teljesítése és a jövőbeli feladatok karaktere, formája, nehézsége és követelményei azok az érvek, amelyek a választási győzelmük mellett szólnak. Azt mondta, az áprilisi választás nehéz lesz, a Tisza Pártról, amelynek 27 tagja van, nem tudják, milyen a szerkezete, miből van a pénze, egy dolgot tudnak, hogy az ukránok finanszírozzák őket, a nemzetbiztonsági bizottság elé került jelentésben bizonyítva van, hogy nagyon magas értékű informatikai szolgáltatásokat, mozgósítás szervezéshez informatikai szolgáltatásokat szállítanak nekik.
Van egy ellenfelünk, ami nem önmagában jelent kihívást, hanem a mögötte állók miatt", még csak nem is Ukrajna, hanem Brüsszel miatt - jegyezte meg. Hozzátette, "ezt a választást is önök, mi magyarok fogjuk eldönteni és Brüsszellel szemben is meg fogjuk nyerni.
Kiemelte, az igazi éles kampány március 15. után kezdődik, egyúttal invitálta közönségét, vegyenek részt a Békemeneten. "Szükségünk van Magyarország történetének valaha volt legnagyobb békemenetére, hogy megmutassuk az erőnket" - mondta. Rámutatott, "mi vagyunk igazából sokan és mi vagyunk szervezettek. Ezt a választást szervezettségből és munkából lehet megnyerni. Ez pedig azt jelenti, hogy mindannyiukra szükségünk lesz, mindannyiukra, akik itt vannak ebben a teremben". Orbán Viktor szólt arról is, nem elég, hogy igazuk van, nem elég, hogy látszólag, vagy úgy érzik a saját világukban, hogy többen vannak. "Garantálni kell, hogy mindenki, aki velünk van, az elmegy választani, és csak az a biztos választó, akit kézen fogtunk és elvittünk, akivel beszéltünk, akihez bekopogtattunk, akit fölhívtunk", ezt a munkát el kell végezniük a következő napokban - mondta.