Orbán Viktor: Mi vagyunk az élő példája annak, hogy lehet nemet mondani

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

"Ezért adják ezt a temérdek pénzt is. És az én véleményem az, hogy valójában a pénzük után futnak, elköltöttek 200 milliárd eurót, most adnak 90 milliárdot, aztán mert az ukránok kértek, kell adniuk 800 milliárdot Ukrajna működtetésére" - fogalmazott. Értékelése szerint miután az európaiak "már elfüstöltek 200-at, meg most 90-et, ezért egyetlen módon tudják visszaszerezni a pénzüket, és erről nyíltan beszélnek, legyőzik az oroszokat, és jóvátétel fizetésére fogják őket kötelezni". "Ez a nagy terv, és ebbe akarnak bennünket belevinni, szerintem ez egy tévedés" - hangoztatta a miniszterelnök, rámutatva: a háborút a frontvonalon nem lehet lezárni, és még soha senki nem mondta meg azt, hogyan lehet hagyományos fegyverzettel vívott háborúban legyőzni egy országot, amelynek atomfegyverei vannak.

Orbán Viktor kijelentette, "a következő kormánytól azt kell majd elvárnunk, hogy Magyarországot tartsa kívül a háborún. Ne adjon katonát, ne adjon fegyvereket és ne adjon pénzt és maradjon ki a háborúból".

"Kimaradni, ez lesz a kulcsszó a következő négy évben", de kimaradni nehéz, "ezt onnan lehet tudni, hogy eddig nem sikerült" - mondta, utalva arra, hogy Magyarországot az első és a második világháborúba is "beletolták". Nekünk egy olyan kormányra van szükségünk, amely némi hadiszerencsével képes lesz arra, hogy Magyarországot kívül tartsa ezen a háborún, és "kellő szerénységgel mondom", "részben a tapasztalat okán, részben a szívünk okán mi képesnek érezzük magunkat erre", és én saját magamat is alkalmasnak gondolom", "nem látok mást, akinek több esélye lenne, mint nekem" - fogalmazott. Kitért rá, a civilizációs dolgokban való egyetértés, a vállalt munka teljesítése és a jövőbeli feladatok karaktere, formája, nehézsége és követelményei azok az érvek, amelyek a választási győzelmük mellett szólnak. Azt mondta, az áprilisi választás nehéz lesz, a Tisza Pártról, amelynek 27 tagja van, nem tudják, milyen a szerkezete, miből van a pénze, egy dolgot tudnak, hogy az ukránok finanszírozzák őket, a nemzetbiztonsági bizottság elé került jelentésben bizonyítva van, hogy nagyon magas értékű informatikai szolgáltatásokat, mozgósítás szervezéshez informatikai szolgáltatásokat szállítanak nekik.

Van egy ellenfelünk, ami nem önmagában jelent kihívást, hanem a mögötte állók miatt", még csak nem is Ukrajna, hanem Brüsszel miatt - jegyezte meg. Hozzátette, "ezt a választást is önök, mi magyarok fogjuk eldönteni és Brüsszellel szemben is meg fogjuk nyerni.

Kiemelte, az igazi éles kampány március 15. után kezdődik, egyúttal invitálta közönségét, vegyenek részt a Békemeneten. "Szükségünk van Magyarország történetének valaha volt legnagyobb békemenetére, hogy megmutassuk az erőnket" - mondta. Rámutatott, "mi vagyunk igazából sokan és mi vagyunk szervezettek. Ezt a választást szervezettségből és munkából lehet megnyerni. Ez pedig azt jelenti, hogy mindannyiukra szükségünk lesz, mindannyiukra, akik itt vannak ebben a teremben". Orbán Viktor szólt arról is, nem elég, hogy igazuk van, nem elég, hogy látszólag, vagy úgy érzik a saját világukban, hogy többen vannak. "Garantálni kell, hogy mindenki, aki velünk van, az elmegy választani, és csak az a biztos választó, akit kézen fogtunk és elvittünk, akivel beszéltünk, akihez bekopogtattunk, akit fölhívtunk", ezt a munkát el kell végezniük a következő napokban - mondta.