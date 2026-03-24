Gulyás Gergely Orbán Viktor nagykanizsai országjárásáról: Nem engedünk az ukrán zsarolásnak

Kedden, 2026. március 24-én Nagykanizsán folytatódott Orbán Viktor országjárása, a program 18 órakor kezdődött az Erzsébet téren. A meghirdetésben is arra biztatták az érdeklődőket, hogy minél többen menjenek el, a helyszíni és kapcsolódó beszámolók pedig nagy tömegről, erős részvételről szóltak.

Résztvevők Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának nagykanizsai állomásán, az Erzsébet téren 2026. március 24-én

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor országjárása Nagykanizsán

Gulyás Gergely a Facebookon az eseményhez kapcsolódva azt írta:

Nem engedünk az ukrán zsarolásnak, meg fogjuk védeni Magyarországot és mindazt, ami a magyaroké!

Ugyanez az üzenet Orbán Viktor nagykanizsai beszédében is megjelent, ahol a miniszterelnök arról beszélt, hogy nem engedhetik meg, hogy ukránbarát kormány alakuljon Magyarországon.