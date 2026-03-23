Képeken Orbán Viktor előző hete: országjárás és ütközet Brüsszelben

Orbán Viktor múlt heti programja, Kaposvártól Hódmezővásárhelyig több állomáson zajlott, miközben a hét második felében Brüsszelben az EU-csúcson is tárgyalt. Orbán Viktor országjárása során a miniszterelnök nyilvános fórumokon találkozott a választókkal, Brüsszelben pedig az Ukrajnának szánt uniós hitel, az energiapolitika és Magyarország mozgástere került a középpontba.
Erős országjárás, egyértelmű üzenetek
A miniszterelnök múlt heti vidéki fórumait nagy érdeklődés övezte, a találkozók fő témája pedig mindenhol ugyanaz volt:
Magyarországot meg kell védeni a háború árnyékától, a brüsszeli nyomástól és az energiabiztonságot fenyegető döntésektől.
Orbán Viktor országjárása közben Brüsszelbe utazott
A hét második felében Orbán Viktor Brüsszelbe utazott, ahol az uniós csúcson ismét világossá tette a magyar álláspontot. A kormányfő hangsúlyozta:
Magyarország nem fogja támogatni azokat a döntéseket, amelyek veszélybe sodorják az ország energiaellátását, és nem engedi, hogy Brüsszel vagy Kijev a magyar emberek feje felett hozzon sorsdöntő kérdésekben döntést.
Egy hét, amely megmutatta az irányt
Orbán Viktor múlt hete egyszerre szólt a választók megszólításáról és a magyar érdekek brüsszeli képviseletéről. A vidéki országjárás és a kemény uniós fellépés együtt azt üzente:
a kormány nem hátrál meg, és továbbra is Magyarország békéjét, biztonságát és szuverenitását tartja az első helyen.
