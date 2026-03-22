Fotókon Orbán Viktor országjárása – hatalmas tömeg gyűlt össze a beszédre

Orbán Viktor országjáró kampánykörútja újabb helyszínhez érkezett, ezúttal Hódmezővásárhelyen tartott beszédet. A Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtti téren összegyűlt tömeg előtt a miniszterelnök több fontos témát is érintett.

Résztvevők Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjárásának hódmezővásárhelyi állomásán, a Rapcsák András úton 2026. március 22-én

Orbán Viktor nagy bejelentést tett Hódmezővásárhelyen

Beszédében hangsúlyozta, hogy a kormány támogatottsága szerinte folyamatosan növekszik, és úgy fogalmazott: „Többen vagyunk és nekünk áll a zászló.” Kiemelte, hogy a kampány célja a választókkal való kapcsolat megerősítése, valamint a korábbi vállalások megújítása.

A miniszterelnök kitért az ellenzékkel való különbségekre is, hangsúlyozva, hogy míg ellenfelei szerinte megosztó hangnemet ütnek meg, addig a kormány az ország ügyeire és a magyar emberekre kíván koncentrálni. Arra kérte a jelenlévőket, hogy a választás során higgadtan és felelősen döntsenek.