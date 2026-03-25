Itt van az ukránok válasza Orbán Viktor rendkívüli bejelentésére

Orbán Viktor bejelentette, hogy Magyarország leállítja az Ukrajnába irányuló gázszállítást addig, amíg nem áll helyre a Barátság kőolajvezetéken keresztüli tranzit. A döntés egyértelmű válaszlépés az ukrán olajblokádra, amely január vége óta tart.

Orbán Viktor döntése újabb fordulatot hozott a gázvitában, Ukrajna már reagált a lépésre

Miért döntött Orbán Viktor a gázszállítás leállítása mellett?

A magyar kormány lépése nem előzmény nélküli: Ukrajna korábban megszakította az orosz olaj tranzitját a Barátság vezetéken, ami Magyarországot és Szlovákiát is érzékenyen érintette.

A kieső szállítás miatt stratégiai készletekhez kellett nyúlni, miközben a globális energiapiacot tovább feszíti a közel-keleti konfliktus. Orbán Viktor már napokkal korábban jelezte, hogy válaszlépésként a gázszállítás is leállhat.

Mennyire érinti Ukrajnát az Orbán Viktor által hozott döntés?

Egy ukrán energetikai szakértő szerint a hatás korlátozott lehet, mivel Magyarország nem tartozik Ukrajna legfontosabb gázpartnerei közé. Az import kevesebb mint 20 százaléka érkezett eddig magyar irányból.

Ugyanakkor a helyzet ennél összetettebb:

Ukrajna jelentős mennyiségű, közvetetten orosz gázt kap Magyarországról

az ország villamosenergia-importjának közel fele szintén Magyarországról érkezik

Ez azt jelenti, hogy bár rövid távon kezelhető lehet a kiesés, hosszabb távon komoly kockázatok is felmerülhetnek – írja a Világgazdaság cikke.

Valóban megsértheti az uniós szabályokat Orbán Viktor döntése?

Az ukrán fél szerint a lépés akár uniós szerződéseket is sérthet, és politikai következményekkel járhat. Ugyanakkor a magyar álláspont szerint a döntés egyértelmű válasz egy korábbi ukrán intézkedésre, így annak kontextusában kell értelmezni.

A vita tehát nem csupán energetikai, hanem jogi és politikai síkra is átterelődött.

Hogyan jut el a gáz Ukrajnába, és miért ellentmondásos a helyzet?

Érdekes ellentmondás, hogy Ukrajna jelentős részben olyan gázt importál Magyarországon keresztül, amely eredetileg orosz forrásból származik.

A magyar rendszer kulcsszerepet játszik a régiós ellátásban:

óránként mintegy 1,3 millió köbméter gáz érkezik az országba

ennek jelentős része továbbhalad Ukrajna, Szlovákia és más országok felé

Ez a tranzitszerep különösen télen válik kritikus tényezővé, amikor a fogyasztás is megugrik.