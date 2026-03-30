Orbán Viktor szolnoki országjárásán is hömpölygött a tömeg – képek

Ahogy az elmúlt napokban, hetekben már megszokhattuk, a Fidesz országjárásának szolnoki állomásán is hatalmas embertömeg gyűjt össze. A Tiszai Hajósok terén elképesztően nagy tömeg gyűlt össze, hogy találkozhasson Orbán Viktor miniszterelnökkel.
A helyiek Szolnokon is Békemenettel várták a miniszterelnököt. A fotók tanúsága szerint a patrióta érzelmű szolnokiak és a környező településekről érkező emberek a szakadó eső ellenére hosszú sorokban, nemzeti színű lobogókat lengetve vonultak fel a Tiszai Hajósok terén felállított színpad elé.
Galéria: Országjárás: Orbán Viktor Szolnokon
Résztvevők Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjárásának szolnoki állomásán, a Tiszai Hajósok terén 2026. március 30-án
Elképesztő siker Orbán Viktor országjárása
Elképesztő tömeg fogadja a miniszterelnököt országjárásának minden állomásán. Orbán Viktor mindenhol lelkes közönség előtt tart beszédet. Látható, hogy most már azok az emberek is kijöttek a fényre, akik nem kérnek az ukránbarát és háborúpárti politikából.
