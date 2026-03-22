„Ez választási eredménynek is jó lesz!” – Orbán Viktor odaszúrt a tiszásoknak

„Nem irigylem szegény tiszásokat ott hátul. Az arány éppen megfelel! Ők vannak százan, mi vagy háromezren. Ez választási eredménynek is jó lesz!” – mondta Orbán Viktor országjárásának hódmezővásárhelyi állomásán.
A miniszterelnök kampánybeszédében hozzátette, hogy a március 15-i Békemenet mindent megváltoztatott.
„Kiderült, hogy egészen más a leányzó fekvése, mint eddig mondták nekünk: többen vagyunk, és nekünk áll a zászló. Begyújtottuk a rakétákat, felszántjuk egész Magyarországot, és mindenkivel szeretnék újrakötni a 2022-es választáson megkötött háborúellenes szövetségünket” – jelentette ki Orbán Viktor.
Fotón a bizonyíték! Ennyien voltak Orbán Viktor beszédén, és ennyien a tiszás gyűlésen
Egy kép néha többet elmond mindennél. Ezt a képet pedig Orbán Viktor tette közzé Facebook-oldalán.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!