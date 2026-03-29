Orbán Viktor: Nem engedhetjük, hogy a háború bármely vallás híveit kizárja Jeruzsálemből

Ez egy fájdalmas Virágvasárnap. A jeruzsálemi hatóságok megakadályozták, hogy a jeruzsálemi latin pátriárka belépjen a Szent Sír-bazilikába - olvasható a bejegyzésben.

„Ez a háborús helyzetet és az általános biztonsági intézkedéseket figyelembe véve is elfogadhatatlan számunkra, keresztények számára. Nem engedhetjük, hogy a háború bármely vallás híveit kizárja közös szent városunkból, Jeruzsálemből” - írta Orbán Viktor.