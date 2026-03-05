Itt van Orbán Viktor válasza Zelenszkij halálos fenyegetésére

Orbán Viktor szerint Zelenszkij nem őt, hanem Magyarországot fenyegeti. A miniszterelnök azt írta, hogy ez nem téríti el attól, hogy megvédje a magyar családokat.

Orbán Viktor reagált Zelenszkij fenyegetésére

Orbán Viktor a videóban élesen reagált az ukrán államfő üzenetére. Az előzmény az, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán államfő példátlan módon fenyegette meg a magyar kormányfőt.

Zelenszkij fenyegetései nem rólam szólnak. Ő Magyarországot fenyegeti. De engem nem tud eltéríteni attól, hogy megvédjem a magyar családokat

– írta bejegyzésében Orbán Viktor.

Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort

Az ukrán elnök nyíltan beszélt arról, hogy szerinte nem kellene helyreállítani az orosz olaj szállítását Magyarország felé. Szavaiban egyértelműen utalt arra, hogy az olajszállítás leállítása mögött tudatos politikai döntés áll. Később pedig halálos fenyegetést is küldött Orbán Viktornak.

Reméljük, hogy az Európai Unióban egy személy nem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót, vagy annak első, 90 milliárdos részletét, és az ukrán katonáknak lesz fegyverük. Ellenkező esetben átadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a srácainknak, hadd hívják fel őt, és beszéljenek vele a saját nyelvükön

– nyilatkozta az ukrán enök.